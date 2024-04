MKS FunFloor Lublin coraz bliżej srebra, w sobotę mecz w Gnieźnie

Po pokonaniu w środę przez MKS FunFloor Lublin MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski podopieczne Edyty Majdzińskiej utrzymały drugą pozycję w Orlen Superlidze. W klubie wszyscy marzą o utrzymaniu jej do końca sezonu. Na pierwsze miejsce nie ma już szans, bo w minionym tygodniu zapewniło je sobie KGHM MKS Zagłębie Lubin.

– Mistrzostwa już nie zdobędziemy, co było naszym celem. Teraz jest nim wicemistrzostwo Polski. Chcemy do końca sezonu wywalczyć już komplet punktów. Zasługujemy na to srebro – przekonuje na antenie Polsatu Sport Magda Więckowska.

Najbliższy przeciwnik MKS FunFloor, MKS URBiS Gniezno to obecnie czwarta siła Superligi. To miejsce jest dla nich znakomitym rezultatem, bo przypomnijmy, że ten klub jeszcze kilka lat temu tylko marzył o awansie na najwyższy poziom rozgrywkowy. Lublinianki muszą szczególnie zaopiekować się Malwiną Hartman. 27-latka jest obecnie liderką klasyfikacji najlepszych strzelczyń. W tym sezonie zdobyła już 132 bramek. Warto też wspomnieć o Magdalenie Nurskiej, która ze 115 trafieniami na koncie znajduje się na piątej pozycji w tym zestawieniu.

Sobotni mecz rozpocznie się o godz. 18. Bezpośrednią transmisję z Gniezna będzie można zobaczyć na platformie internetowej Emocje.tv.