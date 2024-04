MKS Funfloor Lublin od nowego sezonu będzie mieć nową bramkarkę

Urodzona w Wiedniu zawodniczka chorwackiego pochodzenia swoją bramkarską drogę zaczęła w austriackim WAT Atzgersdorf. Tam występowała w latach 2014-2017. Mierząca 185 centymetrów wzrostu golkiperka w 2017 roku przeniosła się do chorwackiej RK Lokomotivy Zagrzeb, gdzie gra do teraz. W międzyczasie zaliczyła jeszcze występy dla słoweńskiego Krim Mercator Ljubljana i chorwackiego ZRK Dugo Selo '55.

W bieżącym sezonie chorwackiej ekstraklasy Mamic rozegrała 18 spotkań. Wśród najskuteczniejszych bramkarek ligi plasuje się tuż za podium. Wyprzedzają ją tylko dwie bramkarki zespołu liderek z Podravki Vegeta i klubowa koleżanka z ekipy wiceliderek z Zagrzebia, Mariia Gladun. Obecnie jej skuteczność obrony wynosi niemal 37 procent.

Mamic ma za sobą również grę w reprezentacji Austrii. W sumie uzbierała ich 23, ale gdyby nie urlop macierzyński zapewne byłoby ich więcej.

Niespełna 29-letnia bramkarka związała się z biało-zielonymi rocznym kontraktem. – To zawodniczka, która ma doświadczenie w grze na wysokim poziomie i o taką głównie nam chodzi – przyznaje trener bramkarek MKS FunFloor Tomasz Błaszkiewicz. – Jeśli chodzi o warunki fizyczne, to na pewno góruje nad pozostałymi golkiperkami w naszej drużynie. Te warunki w połączeniu ze wspomnianym wcześniej doświadczeniem stanowić będą atut, który pomoże nam w walce o najwyższe cele. Pokazała swoją jakość w meczach reprezentacyjnych i w europejskich pucharach – dodaje szkoleniowiec. – Sądzę, że Antonija stanowić będzie dla nas dobry nabytek. To dziewczyna bardzo doświadczona i mająca świetne statystyki w reprezentacji i w klubie – zapowiada trenerka MKS FunFunfloor Edyta Majdzińska.

Co spowodowało, że Austriaczka zdecydowała się dołączyć do klubu z Lublina? – Dużo dobrego o klubie słyszałam od Steli Posavec, która jest moją przyjaciółką. Mówiła, że jest tu szczęśliwa i usatysfakcjonowana. Pamiętam też biało-zielonych z przedsezonowego turnieju w Czechach. To było dawno temu, ale drużyna z Lublina zrobiła na mnie wrażenie. Obserwowałam też poczynania MKS FunFloor w bieżącej edycji Ligi Europejskiej – tłumaczy nowa bramkarka drużyny z Lublina.