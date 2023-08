MKS FunFloor Lublin rozpoczyna turniej na Słowacji

Przypomnijmy, że do tej pory rozgrywki zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn były wspierane przez PGNiG. Teraz pieczę nad nimi przejmuje paliwowy potentat, a ta współpraca ma potrwać co najmniej przez trzy lata. Na mocy nowej umowy marka Orlen znajdzie się w nazwie rozgrywek, ale będzie również eksponowana między innymi na strojach szczypiornistek. – Jesteśmy dumni, że tak silny i stabilny partner nadal będzie wspierać rozwój ligowych rozgrywek piłki ręcznej i dostrzega przy nich potencjał promocyjny dla marki ORLEN. To dla nas dowód zaufania i potwierdzenie dobrze wykonywanej pracy. To strategiczne partnerstwo umożliwi dalsze podnoszenie wartości rozgrywek, zarówno w wymiarze sportowym jak i organizacyjno-marketingowym. Jestem przekonany, że czeka nas mnóstwo niesamowitych sportowych emocji w trakcie meczów szczypiornistek i szczypiornistów – powiedział Piotr Należyty, Prezes Zarządu Superligi sp. z o.o.

Przypomnijmy, że ta zmiana dotyka również lubelski MKS FunFloor Lublin, który od wielu lat występuje w rozgrywkach Superligi. Orlen pojawi się na parkietach, bandach LED oraz reklamach statycznych również podczas spotkań w hali Globus.

Do rozpoczęcia sezonu pozostało jeszcze kilka tygodni. Na razie lubelskie szczypiornistki skupiają się na budowaniu formy, ale również poznawaniu wizji gry drużyny preferowanej przez Edytę Majdzińską. Temu służył chociażby rozgrywany w ubiegłym tygodniu w rumuńskim Baia Mare turniej towarzyski. Wicemistrzynie Polski wygrały tam dwa spotkania, ale również dwa razy zeszły z parkietu pokonane. – Sporo elementów nam dobrze wychodziło. Wiadomo, że pewne kwestie musimy jeszcze poprawić. Na plus na pewno jest nasza obrona. To naprawdę zaczęło już dobrze wyglądać. Sądzę, że po analizie wideo będziemy mogły wyciągnąć kolejne cenne wnioski. Chcemy to maksymalnie dopracować. To było dla nas dobre przetarcie przed ligą i europejskimi pucharami. Mam nadzieję, że to zaprocentuje i zaskoczymy naszych rywali – powiedziała klubowej stronie Paulina Wdowiak, bramkarka MKS FunFloor Lublin.

Obecnie lubelskie szczypiornistki ćwiczą w słowackich Michalovcach razem z najlepszym zespołem tego kraju, Iuventą. Podsumowaniem tego tygodnia będzie turniej o puchar miasta, który dzisiaj rozpoczyna się w Michalovach. Na jego otwarcie, o godz. 18 zagrają właśnie Iuventa oraz MKS FunFloor. W kolejnych dniach wicemistrzynie Polski zmierzą się z Albą Fehervar KC (piątek, godz. 10.30), Galiczanką Lwów (sobota, godz. 15.45) i Slavią Praga (niedziela, godz. 13.30).