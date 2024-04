MKS FunFloor Lublin uciekł spod topora podczas meczu z Piotrcovią [zdjęcia]

Przyzwyczailiśmy się już do tego, że w ostatnim czasie szczypiornistki MKS FunFloor Lublin pokazują w trakcie meczu swoje dwie twarze. Nie inaczej było również w sobotni wieczór.

Pierwsza połowa była w ich wykonaniu bardzo dobra. Gospodynie grały z polotem i szybko objęły wysokie prowadzenie. Dobrze prezentowała się chociażby Sara Kovarova. Czeszka, która po sezonie odchodzi z lubelskiej drużyny, była jedną z najważniejszych zawodniczek MKS FunFloor w pierwszej połowie, a cały mecz zakończyła z 5 bramkami na koncie. Po 30 min lubelska ekipa prowadziła 21:15, a kibice zastanawiali się co najwyżej nad rozmiarami końcowego triumfu.

Dlatego dla wielu z nich sporym szokiem były wydarzenia z drugiej połowy. Zadziwiająca niemoc w ofensywie sprawiła, że w hali Globus wróciły demony z niedawnego meczu z KGHM Zagłębie Lubin. Na szczęście Piotrcovia to nie jest zespół tej klasy, co mistrzynie Polski. Podpieczne Agaty Cecotki wprawdzie w 51 min zdołały doprowadzić do remisu, to później chyba przestraszyły się szansy na zwycięstwo. Lubelską drużynę uratował spokój Magdy Balsam, a także rzuty z drugiej linii Magdy Więckowskiej.

– Cieszy mnie początek meczu. Później jednak wkradł się niepokój i rywal się niepokojąco zbliżył. Dziewczyny w tym trudnym momencie potrafiły się jednak zebrać i ponownie odskoczyć Piotrcovii. Jestem z tego dumna. Trzeba też podkreślić dobrą postawę Oliwii Suligi. Bramkarka rywalek w kilku momentach znakomicie odbijała nasze rzuty – powiedziała Edyta Majdzińska, trenerka MKS FunFloor.

MKS FunFloor Lublin – MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski 30:27 (21:15)

FunFloor: Wdowiak, Gawlik 1 – Balsam 6, Kovarova 5, M. Więckowska 5, Tomczyk 4, Olek 3, Płomińska 2, Roszak 1, Posavec 1, Szynkaruk 1, Pastuszka. Kary: 8 min.

Piotrcovia: Suliga, Sarnecka – Schneider 7, Sobecka 6, Mokrzka 5, Radushko 4, Szczepanek 3, Waga 1, Królikowska 1, Polaskova. Kary: 6 min.

Sędziowali: Lubecki (Ustrzyki Dolne), Pieczonka (Krosno). Widzów: 1200.