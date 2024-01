MKS FunFloor Lublin wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w Lidze Europejskiej

HSG Bensheim/Auerbach to na pewno mocny zespół mimo dwóch porażek w Lidze Europejskiej. My też nie mamy na swoim koncie punktów, ale trzeba przyznać, że grałyśmy dotąd solidne zawody. - Oczywiście wciąż nie wystrzegamy się błędów, ale te mecze były stosunkowo udane. Przez niemal cały dystans obu meczów rezultat był na styku. Mamy ochotę, by w końcu pokazać, że stać nas nie tylko na dobrą grę, ale i na zdobywanie punktów – mówi Weronika Gawlik, bramkarka MKS FunFloor Lublin.

Wicemistrzynie Polski były pełne nadziei na pierwsze punkty w fazie grupowej. I rzeczywiście, pierwsze minuty pozwalały podopiecznym Edyty Majdzińskiej wierzyć w powodzenie swojej misji. Wynik otworzyła mająca świetny dzień Sara Kovarova. Chwilę później do siatki trafił Daria Szynkaruk, co tylko poprawiło nastroje w lubelskim obozie. Później prawie przez cały czas przewaga MKS FunFloor wynosiła 2-3 bramki. Niestety, ale kiedy zaczęły pojawiać się dwuminutowe wykluczenia, to Niemki odrobiły straty. W 20 min gospodynie wyrównały po trafieniu Lisy Friedberger. Od tej pory to właśnie Bensheim przejęło inicjatywę. W 25 min było już nawet 16:12. Ostatecznie na przerwę MKS FunFloor schodził przegrywając 15:17.

Po zmianie stron obraz gry już się nie zmienił. Przyjezdne ze wszelkich sił próbowały odrobić straty, ale cały czas przegrywały różnicą 2-3 trafień. Nie pomogła nawet czerwona kartka, którą w końcówce otrzymała Luce-Marie Kretschmar. Ostatecznie MKS FunFloor przegrał 29:35 i zamyka tabelę w swojej grupie Ligi Europejskiej. Szanse awansu do fazy play-off są już tylko iluzoryczne.

Za sobotni występ warto pochwalić Romanę Roszak. Ona dopiero wraca do właściwej formy po wielomiesięcznej pauzie spowodowanej kontuzją. W Niemczech zdobyła jednak 5 bramek i była najskuteczniejszą zawodniczką swojej ekipy. Po cztery trafienia na swoich kontach zapisały Kovarova oraz Magdalena Balsam. Dla rywalek aż 8 razy trafiała 22-letnia Holenderka, Sarah Dekker.

HSG Bensheim/Auerbach - MKS FunFloor Lublin 35:29 (17:15)

Bensheim: Van Beurden 1, Fehr – Dekker 8, Friedberger 6, Berger 5, Soffel 5, Agwunedu 4, Kretzschmar 3, Naidzinavicius 2, Ziercke 1. Kary: 12 min.

FunFloor: Wdowiak 1, Gawlik – Roszak 5, Kovarova 4, Balsam 4, Pastuszka 3, Achruk 3, Posavec 3, Szynkaruk 2, M. Więckowska 2, Noga 1, Tomczyk 1, Płomińska. Kary: 10 min.

Sędziowali: Ivanovic i Vujisic (Czarnogóra)

Inny wynik: CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud – Neptunes Nantes 19:19.