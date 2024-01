MKS FunFloor Lublin wraca do ligowej rywalizacji

Beniaminek rozgrywek to siła, której w kobiecej piłce ręcznej niebyło od dawna. Nic więc dziwnego, że w Kaliszu robią wszystko, aby utrzymać Orlen Superligę. Na razie Enerdze idzie kiepsko, bo zajmuje ostatnie miejsce, a jedyny triumf odniosła w październiku, kiedy rzutami karnymi pokonała Handball JKS Jarosław. Jedną z ekip, która jesienią udzieliła jej lekcji był MKS FunFloor Lublin. Podopieczne Edyty Majdzińskiej przyjechały do Kalisza we wrześniu i wygrały aż 34:18. Bohaterką tamtego spotkania była zresztą Magda Balsam, która wówczas aż 7 razy trafiła do siatki.

Energa stara się jednak zmieniać i przerwę spowodowaną mistrzostwami świata wykorzystała na przebudowę składu. Zatrudniono przede wszystkim nowego trenera. Został nim 55-letni Szwed Pether Krautmeyer, który święcił duże sukcesy z duńskim Holstebro Handball. – Przez ponad dwie dekady byłem we wspaniały miejscu, ale w końcu poczułem, że chciałbym spróbować czegoś innego. Telefon z Kalisza trafił się we właściwym czasie. Wiem, że czeka nas trudne zadanie, ale nie boję się wyzwań i głęboko wierzę, że uda nam się zrealizować cel jakim jest utrzymanie w ORLEN Superlidze Kobiet – mówi trener AWS Energa Szczypiorno Kalisz Pether Krautmeyer.

Do Kalisza trafiła także Branka Konatar. To 24-letnia rozgrywająca, która ma za sobą grę w reprezentacji Czarnogóry, a także Lidze Mistrzyń. – Bardzo się cieszę, że dołączam do zespołu i mam nadzieję, że wspólnie uda nam się zapewnić utrzymanie w ORLEN Superlidze Kobiet. Mam również nadzieję, że szybko wpasuję się w zespół. Nie mogę doczekać się nowych wyzwań – mówi nowa rozgrywająca AWS Energa Szczypiorno Kalisz.

Mecz w hali Globus rozpocznie się o godz. 18. Bezpośrednią transmisję z niego przeprowadzi internetowa platforma Emocje.tv.