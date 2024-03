MKS FunFloor Lublin wrócił do gry w wielkim stylu i łatwo ograł Piotrcovię

Dla MKS była to rywalizacja z wieloma starymi znajomymi, ponieważ w składzie Piotrcovii są chociażby: Karolina Sarnecka czy Patrycja Królikowska, które w przeszłości reprezentowały barwy lubelskiej drużyny.

I to właśnie ta druga otworzyła wynik niedzielnej rywalizacji. Później jednak do siatki trafiły Magda Więckowska oraz Daria Szynkaruk, co pozwoliło przyjezdnym objąć po raz pierwszy tego dnia prowadzenie. Od tego momentu lublinianki rozpoczęły proces budowania przewagi i w 13 minucie prowadziły już 8:3. Świetnie grała zwłaszcza Daria Szynkaruk, która zdobyła połowę z tych ośmiu bramek.

Wicemistrzynie Polski jednak nie mogły tracić koncentracji, ponieważ Piotrcovia starała się gonić utytułowane przeciwniczki. W 23 min gospodynie zmniejszyły straty do dwóch bramek. Czas wzięty przez Edytę Majdzińską uspokoił sytuację i na przerwę jej podopieczne schodziły prowadząc 14:11.

Po zmianie stron na boisku istniał już tylko jeden zespół. Szczypiornistki Piotrcovii sprawiały wrażenie, jakby myślami pozostały w szatni. Lublinianki nie zamierzały ich stamtąd wyciągać i szybko wykorzystały rozkojarzenie rywalek. W 36 min prowadziły 20:12 i właściwie można było uznać, że jest już po meczu. Piotrcovia nie była w stanie nawet wykorzystać podwójnego osłabienia przeciwnika. Dlatego ostateczne rozmiary zwycięstwa (31:20) nie są żadnym zaskoczeniem.

Pochwały za niedzielny występ należą się przede wszystkim Szynkaruk, która zdobyła 7 bramek. Kapitalnie też zagrały Romana Roszak oraz Beyza Turkoglu. Obie zdobyły po 5 bramek. W Piotrcovii wyróżniły się Matylda Mielewczyk i Karolina Mokrzka, które na swoich kontach zapisały po 4 trafienia.

MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski – MKS FunFloor Lublin 20:31 (11:14)

Piotrcovia: Suliga, Sarnecka – Mielewczyk 4, Mokrzka 4, Królikowska 3, Szczepanek 3, Waga 3, Trbovic 2, Polaskova 1, Świerczek, Sobecka. Kary: 4 min.

FunFloor: Wdowiak, Gawlik – Szynkaruk 7, Roszak 5, Turkoglu 5, Balsam 4, Kovarova 3, Posavec 3, M. Więckowska 2, Olek 1, Tomczyk 1, D. Więckowska, Andruszak, Achruk, Noga, Masna. Kary: 6 min.

Sędziowały: Bartkowiak (Poznań) i Łakomy (Borek Wlkp.). Widzów: 299.