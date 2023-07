MKS Funfloor Lublin zacznie grę w Lidze Europejskiej od trzeciej rundy kwalifikacyjnej

Kibice MKS FunFloor może nie powinni jeszcze otwierać szampanów, ale na pewno mogą je już wstawić do lodówki. Europejska Federacja Piłki Ręcznej ogłosiła zasady najbliższej edycji Ligi Europejskiej i trzeba przyznać, że dla wicemistrzyń Polski wyglądają one bardzo obiecująco.

MKS FunFloor wprawdzie nie dostał się bezpośrednio do fazy grupowej, to jednak zmagania rozpocznie dopiero od trzeciej rundy kwalifikacyjnej. Oznacza to, że, chcąc się dostać do właściwej rywalizacji, musi pokonać zaledwie jednego przeciwnika. Co więcej, przynajmniej w teorii, powinien być on słabszy niż polski zespół, który w tej fazie jest rozstawiony.

Kto jest potencjalnym rywalem MKS FunFloor w trzeciej rundzie? W niej, jako drużyny nierozstawione, na pewno zagrają hiszpańskie Super Amara Bera Bera, szwedzki Hoors HK H65, turecki Kastamonu BLD SK, czeski DHK Banik Most, szwajcarski LC Bruhl Handball i serbski ZORK Jagodina. Dodatkowo w gronie ekip nierozstawionych będzie 6 zwycięzców drugiej rundy eliminacyjnej. W niej wystąpią Hypo NO (Austria), AC PAOK (Grecja), Valur (Islandia), Molde HK Elite (Norwegia), Costa del sol Malaga (Hiszpania), ZRK Zeleznicar (Serbia), VfL Oldenburg (Niemcy), JDA Bourgogne Dijon HB (Franca), HC Dunarea Barila (Rumunia), Larvik (HK (Norwegia), Onnereds HK (Szwecja) i Spono Eagles (Szwajcaria). Trzeba jasno zaznaczyć, że w tej stawce jest kilka zespołów bardzo mocnych. Wydaje się, że silniejsze wydają się być ekipy z Norwegii, Francji, Niemiec czy Rumuni. Ekipy ze Szwajcarii, Turcji, Serbii czy Hiszpanii należą jednak zdecydowanie do półki, na której jest umieszczony wicemistrz Polski.

Losowanie zarówno drugiej, jak i trzeciej rundy kwalifikacyjnej odbędzie się we wtorek. Mecze trzeciej rundy eliminacyjnej odbędą się w listopadzie. Faza grupowa rozpocznie się już w styczniu przyszłego roku. Bezpośrednią kwalifikację do tego etapu rozgrywek mają duński Nykobing Handbold, niemiecki Thuringer HC, rumuńska CS Gloria 2018 BN i węgierski Motherson Mosonmagyarovari KC.