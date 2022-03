MKS Funfloor Lublin zagra z EKS Start Elbląg wzmocniony powrotem kołowej

Tatar była kluczową zawodniczką MKS FunFloor Perła na początku sezonu, kiedy była niemiłosiernie eksploatowana. Młoda obrotowa grała praktycznie od deski do deski, bo kontuzjowana była Joanna Szarawaga, a klub nie miał innej kołowej. W końcu jednak uraz dopadł również Tatar.

Miało to na szczęście miejsce w momencie, kiedy Szarawaga zaczęła już wracać do gry. Teraz Monika Marzec ma olbrzymi komfort na pozycji obrotowej, bo kilka tygodni temu do Lublina przyszła jeszcze Aneja Beganović, która już zdążyła pokazać się jako wartościowa zawodniczka. Wydaje się więc, że Tatar w obecnej chwili będzie dopiero trzecim wyborem dla Moniki Marzec. Ta sytuacja może jednak zmieniać się, bo do końca sezonu zostało jeszcze kilka spotkań.

Najbliższe odbędzie się już dzisiaj, a rywalem będzie EKS Start Elbląg To jest spotkanie z grona tych, które lubelska drużyna musi bezwzględnie wygrać. Start to dopiero szósta siła Superligi. Elblążanki zdobywają punkty głównie na zespołach z dołu tabeli. Wyjątkiem była Piotrcovia Piotrków Trybunalski, którą Startowi udało się pokonać przed niespełna miesiącem. W starciach z MKS FunFloor Perła w tym sezonie Start był zazwyczaj tłem dla lidera rozgrywek – w Elblągu przegrał 24:31, a w hali Globus 23:32.

- Jesteśmy stawiani w roli faworyta tego spotkania i tak powinniśmy do tego meczu podchodzić. Nie możemy uważać się jednak za pewniaków. Trzeba mieć szacunek do siebie oraz do przeciwnika i zagrać mecz na pełnej koncentracji. Nie chcemy dopuścić do żadnych niedomówień i niespodzianek. Zespół z Elbląga często pokazywał, że ma charakter. Potrafił wygrać na gorącym terenie w Piotrkowie Trybunalskim. Ostatnio zwyciężył z Kielcami i przesunął się oczko do góry w tabeli. To młody, waleczny zespół, który gra do samego końca. Asia Wołoszyk na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski pokazała się z bardzo dobrej strony. Była tam też Paulina Kopańska, dla której było to nowe doświadczenie. To na pewno buduje zawodnika. EKS Start Elbląg to młody zespół z marzeniami i ambicjami. Na pewno będą walczyły. Nastawiamy się na trudny mecz, a nie na spokojne zgarnięcie trzech punktów – mówi klubowym mediom trenerka MKS-u, Monika Marzec.

- Start młody zespół, ale pamiętamy, że spotkania z dziewczynami z Elbląga nigdy nie są łatwe. Szczególnie na wyjeździe. Jestem jednak pewna, że jeśli zagramy dobrze w obronie i unikniemy utraty łatwych bramek, to nie będziemy mieć problemów z ich pokonaniem – dodaje klubowym mediom Andrijana Tatar.

Dzisiejszy mecz rozpocznie się o godz. 17. Transmisję na żywo z Elbląga przeprowadzi platforma internetowa Emocje.tv.