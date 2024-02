MKS FunFloor Lublin zakończył swoje europejskie zmagania porażką w Nantes

Lublinianki leciały do Francji nie mając już szans na awans do ćwierćfinału. Co więcej, już przed rozpoczęciem spotkania było pewne, że nawet ewentualne zwycięstwo nie pozwoli im uciec z ostatniego miejsca w grupie. - Brak szansy na awans do ćwierćfinału nie działa na nas demotywująco. Jedziemy do Francji, by wygrać. Mecze na arenie europejskiej są dla nas szczególnie ważne. Chcemy zdobywać cenne doświadczenie, ale także budować markę naszego klubu za granicą. Chcemy, wychodząc na europejskie parkiety, udowadniać, że nie znalazłyśmy się tam przez przypadek – przekonywała przed meczem Daria Szynkaruk, kapitan MKS FunFloor Lublin.

Faza grupowa Ligi Europejskiej pokazała, że MKS FunFloor zalicza się do szerokiej czołówki europejskiej. Podopieczne Edyty Majdzińskiej były w stanie toczyć wyrównane boje z drużynami o znacznie większym potencjale finansowym. Tak też było również w Nantes. Miejscowe Neptunes przez 40 min nie potrafiło odskoczyć MKS FunFloor. Dopiero ostatnie minuty sprawiły, że końcowy wynik stał się bardzo wysoki. Wówczas jednak w ekipie wicemistrzyń Polski grały już rezerwowe, a część zawodniczek była już zapewne myślami przy środowym spotkaniu w Kobierzycach rozgrywanym w ramach Orlen Superligi.

W lubelskiej drużynie trzeba wyróżnić Magdę Balsam. Skrzydłowa reprezentacji Polski zdobyła 5 bramek. Dobrze też zagrały Paulina Masna i Romana Roszak, które były o jedno trafienie gorsze od Balsam. Najlepsza na boisku była jednak niezaprzeczalnie Helene Gigstad Fauske. Norweżka zapisała na swoim koncie 9 bramek.

Neptunes Nantes - MKS FunFloor Lublin 39:25 (19:15)

Neptunes: Andre, Ryde – Fauske 9, Sajka 5, Dupuis 5, Ahanda 4, Ondono 4, Horacek 3, Ardouin 2, Grandveau 4, Finstad Bergum 1, Bellec 1, Vollebregt, Stromberg. Kary: 2 min.

FunFloor: Gawlik, Wdowiak – Balsam 5, Masna 4, Roszak 4, Szynkaruk 3, M. Więckowska 3, Płomińska 2, Tomczyk 2, Posavec 1, Noga 1, D. Więckowska, Szczepaniak. Kary: 8 min.

Sędziowali: Weber i Weinquin (Luksemburg). Widzów: 2351.

Rumunki kończą bez porażki

CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud pewnie pokonała niemiecki HSG Bensheim/Auerbach

Wyniki: CS Gloria 2018 Bistrita-Nasaud – HSG Bensheim/Auerbach 33:24 * Neptunes Nantes – MKS FunFloor Lublin 39:25.

Gloria 6 11 176-148 Neptunes 6 7 190-171 Bensheim 6 4 182-200 FunFloor 6 2 166-195

Awans: Gloria i Neptunes. Z innych grup awans do ćwierćfinału wywalczyły zespoły: Storhamar Handball Elite (Norwegia), HC Podravka Vegeta (Chorwacja), H.C. Dunarea Braila (Rumunia), Thuringer HC (Niemcy), Sola HK (Norwegia) oraz Costa del Sol Malaga (Hiszpania) lub Motherson Mosonmagyarovari KC (Węgry). Kwestia awansu jednej z dwóch ostatnich wymienionych ekip rozstrzygnęła się po zamknięciu wydania naszej gazety.

Porażka Zagłębia

KGHM MKS Zagłębie Lubin w swoim ostatnim występie w fazie grupowej Ligi Mistrzyń przegrał na wyjeździe ze słoweńskim Krim Mercator Ljubljana aż 19:32. W ekipie mistrzyń Polski najlepiej spisała się Daria Michalak, która zdobyła aż 6 bramek. Ta porażka oznacza, że lubinianki obecną edycję najsilniejszych rozgrywek w Europie zakończyły bez chociażby jednego punktu na koncie.