MKS FunFloor odwiedzi beniaminka z Kalisza

Otwarcie sezonu w wykonaniu ekipy z Lublina powinno wystarczająco przestraszyć beniaminka Orlen Superligi. Wicemistrzynie Polski w starciu z Galiczanką Lwów zagrały wprost rewelacyjnie, a pierwsza połowa była jednym z najlepszych fragmentów lubelskich szczypiornistek od wielu lat.

Dawno w hali Globus nie widziano drużyny grającej z taką pasją i wyprowadzającej tak wiele zabójczych kontrataków. Końcowy wynik 37:25 wydaje się być i tak zbyt niski. Wynika on jednak z faktu, że lubelski zespół po zmianie stron nieco spuścił z tonu, przez co Ukrainkom było łatwiej dochodzić do dogodnych pozycji.

– Cieszę się, że dobrze podeszłyśmy do tego meczu i szybko wypracowałyśmy sporą przewagę liczebną. Fajnie zagrałyśmy pod względem drużynowym i każda zawodniczka dołożyła swoją cegiełkę. W drugiej połowie jedynie nieco słabiej spisałyśmy się w obronie – powiedziała Aleksandra Tomczyk, dla której wtorkowy mecz był debiutem w rozgrywkach Superligi w barwach MKS FunFloor Lublin.

W niedzielę zespół wicemistrzyń Polski czeka kolejne wyzwanie - AWS Energa Szczypiorno Kalisz. W teorii powinna być to łatwiejsza przeszkoda niż Galiczanka. Wszak mówimy o beniaminku Orlen Superligi. Kaliszanki jednak w pierwszej kolejce zagrały całkiem nieźle w meczu z Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Wprawdzie przegrały 24:36, to jednak pierwszą połowę zdołały zremisować.

– Trochę brakło siły, mamy bowiem kilka kontuzji. Piotrcovia to doświadczony zespół i w drugiej połowie to pokazał. Chciałem jednak pochwalić swoją drużynę za pierwszą część spotkania. Pokazał fajną grę, co jest optymistyczne przed kolejnymi spotkaniami – powiedział Łukasz Kobusiński, szkoleniowiec AWS Energa.

W składzie kaliszanek jest jedna była zawodniczka lubelskiego klubu. Chodzi o Izabelę Prudzienicę, która w latach 2012-2013 broniła barw MKS.

Niedzielny mecz w Kaliszu rozpocznie się o godz. 16. Można go śledzić za pomocą platformy internetowej emocje.tv.

Trójka w kadrze

Maria Szczepaniak, Michalina Pastuszka oraz Magda Więckowska otrzymały powołanie do reprezentacji Polski B na zgrupowanie w Pruszkowie, które odbędzie się w dniach 24-27 września w Pruszkowie. Warto wspomnieć, że trenerką kadry B jest Sabina Włodek, a jedna z trenerek współpracujących to Monika Marzec.