MKS FunFloor Perła Lublin – Eurobud JKS Jarosław 24:25. Twierdza Globus zdobyta [zdjęcia]

Mistrz pokonany po dwóch dogrywkach. Pszczółka Polski Cukier w finale Mistrzostw Polski, ma już co najmniej srebrny medal

To było jedno z najciekawszych spotkań tego sezonu, które jednocześnie miało olbrzymi ciężar gatunkowy. Dopiero po dwóch dogrywkach poznaliśmy triumfatora trzeciego starcia w półfinale play-off pomiędzy Pszczółką Polski Cukier AZS UMCS Lublin a VBW Arką Gdynia. Na wyjeździe lublinianki pokonały aktualnego krajowego czempiona 102:96. Tym samym zapewniły sobie historyczny awans do finału Mistrzostw Polski i co najmniej srebrne medale.