MKS FunFloor Perła Lublin – Piotrcovia Piotrków Trybunalski 24:22. Najważniejsze jest zwycięstwo [ZDJĘCIA]

Niewiele brakowało, a niedziela rywalizacja w hali Globus skończyłaby się tragedią. Za taką należałoby uznać jakąkolwiek stratę punktów w starciu z Piotrcovią. Trzeba pamiętać, że lublinianki wciąż uczestniczą w wyścigu o mistrzostwo Polski. Na razie jednak znajdują się za plecami MKS Zagłębie Lubin. Aby nie zwiększać dystansu dzielącego je do „miedziowych” muszą bezwzględnie wygrywać w konfrontacjach z rywalami pokroju Piotrcovii.

Tymczasem gospodynie weszły w ten mecz jakby uśpione i zdekoncentrowane. Przyjezdne szybko to wykorzystały, głównie dzięki bardzo dobrej postawie Małgorzaty Drążyk. Szczypiornistki Piotrcovii przejęły inicjatywę i co chwila oddawały groźne rzuty na bramkę Weroniki Gawlik. Lublinianki powinny podziękować swojej kapitan, bo, chociaż była wystawiana na wiele trudnych prób, to zazwyczaj radziła sobie z nimi bez zarzutu. W końcówce pierwszej połowy zawodniczki z Lublina zaczęły grać trochę lepiej, co pozwoliło im zejść na przerwę przy prowadzeniu 12:10.

Po zmianie stron mecz nadal był wyrównany, a gospodynie nie potrafiły odskoczyć swoim przeciwniczkom. W 47 min Piotrcovia przegrywała zaledwie 18:19, a gdyby w kolejnej akcji do siatki trafiła Małgorzata Trawczyńska, to mielibyśmy na tablicy wyników remis. Końcówka była bardzo nerwowa, ale więcej zimnej krwi i szczęścia miały lublinianki, które wygrały 24:22.

W ich szeregach należy wyróżnić Dominikę Więckowską i Romanę Roszak. Obie zdobyły po 7 bramek. Dla tej drugiej to był zresztą wyjątkowy mecz, bo jeszcze w poprzednim sezonie broniła barw Piotrcovii. U przyjezdnych świetnie zagrała Drążyk, która zapisała na swoim koncie 5 trafień.

MKS FunFloor Perła Lublin – Piotrcovia Piotrków Trybunalski 24:22 (12:10)

Lublin: Wdowiak, Gawlik – D. Więckowska 7, Roszak 7, Płomińska 4, Szynkaruk 3, Szarawaga 2, Gęga 1, Byzdra, Anastacio, Pietras, Portasińska, Achruk, Masna. Kary: 10 min.

Piotrcovia: Sarnecka, Opelt – Drążyk 5, Waga 4, Majsak 3, Stanisławczyk 2, Królikowska 2, Klonowska 2, Oreszczuk 1, Grobelna 1, Trawczyńska 1, Fesdorf 1, Yaschuk, Świerczek, Trbović. Kary: 14 min.

Sędziowali: Dąbrowski, Staniek. Widzów: 690