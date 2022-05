MKS FunFloor Perła Lublin – Start Elbląg 36:23. Pewna wygrana na zakończenie

Zamość: Salę gimnastyczną mają jeszcze z lat 60. Kto zbuduje licealistom nowe boisko?

Niby jest, ale nie nadaje się do tego, by z niego korzystać. Kawałek pofałdowanego asfaltu z dwiema starymi bramkami i zdezelowanymi tablicami do koszykówki na tyłach II LO trudno nazwać boiskiem. Ale jest szansa, że szkoła doczeka się nowego.