MKS FunFloor Perła Lublin wygrywa po rzutach karnych z MKS Zagłębiem Lubin

Wynik meczu otworzyła w trzeciej minucie Patricia Matielli. Na kolejnego gola kibice musieli czekać dosyć długo, bo bramkarki obu zespołów nie dawały się pokonać. Lublinianki wyrównały dopiero w dziewiątej minucie dzięki skutecznie wykonanemu przez Kingę Achruk rzutowi karnemu. Chwilę później Dominika Więckowska dała biało-zielonym prowadzenie.

W 12. minucie gospodynie prowadziły 4:2 dzięki kolejnej bramce Achruk i skutecznej kontrze Oktawii Płomińskiej. Nim jednak minął pierwszy kwadrans, „Miedziowe” wyrównały. Lublinianki ponownie objęły ponownie prowadzenie w 20 minucie. Maliczkiewicz poradziła sobie z rzutem z siedmiu metrów Achruk, ale z dobitką lubelskiej rozgrywającej nie miała już jednak szans. Rywalki nie odpuszczały. W kolejnych minutach gospodyniom udało się „uciec” na dwa trafienia przewagi, a ostatecznie pierwsza część spotkania zakończyła się prowadzeniem 11:10 dla lublinianek.

W drugiej połowie gospodynie robiły wszystko by zwiększyć przewagę w tym prestiżowym spotkaniu. I przez długi czas były na dobrej drodze by ten cel zrealizować, choć Zagłębie nie pozwalało im na zbyt dużo. Po 41 minutach zespół trener Marzec prowadził 14:12, a później zwiększył swoją przewagę do trzech trafień. Przyjezdne nie dały jednak za wygraną i w końcówce spotkania potrafiły wyrównać stan rywalizacji. Tym samym po 60 minutach gry był remis 20:20 i doszło do rzutów karnych.

A w nich lepsze okazały się biało-zielone. Do bramki z siedmiu metrów trafiły Daria Szynkaruk, Karolina Kochaniak-Sala, Oktawia Płomińska, Adrianna Górna, Dominika Więckowska, Aneta Łabuda i Marta Gęga. Jedyną zawodniczką 22-krotnych mistrzyń Polski, która nie zdołała umieścić piłki w siatce była Jacqueline Anastacio. Bohaterką spotkania została jednak Paulina Wdowiak, która wybroniła rzuty Kingi Grzyb i Emilii Galińskiej.

MKS FunFloor Perła Lublin – MKS Zagłębie Lubin 20:20 (11:10) (rzuty karne: 4:3)

MKS: Wdowiak, Gawlik – Roszak 4, Achruk 7, Więckowska 1, Płomińska 1, Szarawaga 1, Beganović 2, Pietras 2, Gęga 1, Szynkaruk 1.

Zagłębie: Maliczkiewicz, Wąż – Matielli 6, Kochaniak-Sala 5, Noga 1, Galińska 3, Zawistowska 2, Drabik 1, Łabuda 2.

Sedziowali: Urszula Lesiak, Małgorzata Lidacka (Kraków).