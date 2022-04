MKS FunFloor Perła Lublin zmierzy się z Eurobud JKS Jarosław

Przypomnijmy, że w tabeli Superligi MKS FunFloor Perła Lublin jest pierwszy i ma 4 pkt przewagi nad MKS Zagłębie Lubin. „Miedziowe” jednak w momencie zamykania tego numeru gazety miały 1 mecz rozegrany mniej niż zespół z Lublina. Tę zaległość nadrobiły wczoraj wieczorem kiedy rywalizowały z MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski, ale to spotkanie zakończyło się po zamknięciu wydania naszej gazety. Niezależnie od wyniku, lubelska ekipa nie powinna już do końca sezonu tracić punktów.

Starcie z Eurobud JKS Jarosław jest jednak jednym z najbardziej niebezpiecznych momentów w tej rundzie. Ekipa z Podkarpacia wciąż walczy o brązowy medal mistrzostw Polski, co byłoby największym sukcesem w historii klubu. Poza tym jarosławianki do spotkań w hali Globus przystępują zawsze mocno zmobilizowane, bo spora część z nich zapisała w lubelskim klubie piękną kartę. W tym gronie są Magda Balsam, Walentyna Nieściaruk, Sylwia Matuszczyk, Katarzyna Kozimur i Joanna Gadzina. Każda z nich należy do kluczowych postaci Eurobudu, a Balsam jest jedną z najlepszych snajperek Superligi. W tym zestawieniu znajduje się na 3 miejscu. Reprezentacyjna skrzydłowa zdobyła w tym sezonie 121 bramek. Przed nią są tylko Magda Więckowska z Suzuki Korona Handball Kielce (130 bramek) i Romana Roszak z MKS Perła FunFloor (123 bramki). – Punkty można stracić w każdym momencie, bo wszystkie zespoły znają siebie juz na wylot. Nie jest istotne czy gramy przeciwko Jarosławowi czy Kielcom. Każda drużyna walczy o zrealizowanie jakiś swoich celów, więc nie odda nam punktów za darmo – mówi przed tym spotkaniem Daria Szynkaruk. Skrzydłowa MKS FunFloor Perła do sobotniego spotkania przystąpi w znakomitym nastroju. W ostatniej kolejce w rywalizacji z Koroną zdobyła 8 bramek i zagrała na stuprocentowej skuteczności. – Ona weszła na boisko dopiero w drugiej połowie i dała bardzo dobrą zmianę. Dobrze kończyła akcje ze skrzydła, ale potrafiła też trafiać z innych pozycji – chwalił swoją podopieczną Piotr Dropek, drugi trener MKS FunFloor Perła.

Sobotni mecz rozpocznie się o godz. 15. Ci, którzy nie mogą wybrać się osobiście do hali Globus, mogą śledzić transmisję na antenie TVP Sport. Warto też dodać, że przy okazji tego spotkania będzie gości Fundacja Diabeckiaki, a kibice będą mogli zmierzyć sobie pozio cukru we krwi. . Chętni wynik otrzymają bezpośrednio po badaniu, które wykona pielęgniarka diabetologiczna. Przebadani kibice zapoznają się także z ewentualnymi zaleceniami. Celem akcji jest propagowanie zdrowego trybu życia oraz edukowanie osób chorych jak i zdrowych w zakresie coraz bardziej powszechnej choroby, jaką jest cukrzyca.