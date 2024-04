MKS FunFloor podejmie w hali Globus MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski

Wyścig o złoty medal mistrzostw Polski został już rozstrzygnięty. Tytuł zdobył KGHM MKS Zagłębie Lubin. Nie oznacza to jednak, że w Orlen Superlidze skończyły się emocje. Do obsadzenia pozostały bowiem jeszcze pozostałe miejsca na podium. Kandydatów do nich jest trzech, a wolnych miejsc tylko. W najlepszej sytuacji znajduje się MKS FunFloor Lublin, który obecnie ma 2 pkt przewagi nad KPR Gminy Kobierzyce. Trzecim chętnym jest MKS URBiS Gniezno. Drużyna z Wielkopolski ma najmniejsze szanse na medal, bo obecnie do Kobierzyc traci 7 pkt. – Mistrzostwa już nie zdobędziemy, co było naszym celem. Teraz jest nim wicemistrzostwo Polski. Chcemy do końca sezonu wywalczyć już komplet punktów. Zasługujemy na to srebro – przekonuje na antenie Polsatu Sport Magda Więckowska.

Pierwszy krok w tym kierunku należy wykonać już w środę. Wówczas do hali Globus zawita MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski. To jeden z tych przeciwników, którzy wyraźnie leżą lubelskiej ekipie. Ich bezpośrednie konfrontacje w tym sezonie zakończyły się wyraźnymi zwycięstwami lubelskiej ekipy. Zespół Edyty Majdzińskiej wygrał w hali Globus 36:23, a na wyjeździe 34:28 oraz 31:20. Do tego dochodzi wiktoria (34:22) lublinianek w ćwierćfinale Orlen Puchar Polski.

Środowy mecz rozpocznie się o godz. 18. Bezpośrednią relację z hali Globus przeprowadzi platforma internetowa Emocje.tv.