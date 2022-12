MKS FunFloor w sobotę zmierzy się z Piotrcovią. Okres próbny trenera

Przypomnijmy, że na początku poprzedniego tygodnia w zespole z Lublina doszło do prawdziwego trzęsienia ziemi. Z funkcji trenerki zrezygnowała Monika Marzec i klub nagle został bez osoby, która poprowadzi ekipę w najbliższych spotkaniach. Zarząd klubu postanowił tymczasowo to zadanie powierzyć Piotrowi Dropkowi, dotychczasowemu asystentowi Marzec.

Jeżeli działacze widzą w Dropku osobę, która na stałe ma przejąć stery w klubie, to grudzień jest dla niego swoistym okresem próbnym. W tym czasie były opiekun m.in. puławskich Azotów ma przejść trzy egzaminy. Pierwszy zdał koncertowo, bo zespół pod jego wodzą rozbił Start Elbląg aż 35:19. Przy okazji lublinianki pokazały niezwykle efektowny szczypiorniak, a Dropek odkurzył kilka zapomnianych zawodniczek. Jedną z nich była Dominika Więckowska, która w ostatnim etapie kadencji Moniki Marzec dostawała mało szans. W sobotę zdobyła aż 5 bramek i była jedną z najlepszych szczypiornistek MKS FunFloor.

Efektowna wygrana tylko wzmogła spekulacje dotyczące przyszłości Piotra Dropka. – Każdy trener marzy o tym, żeby być tym pierwszym, zwłaszcza w takim klubie jak MKS FunFloor. Myślę, że mam pomysł na ten zespół. Pewne rzeczy już zmieniamy czy udoskonalamy, bo ciągle musimy zaskakiwać przeciwniczki. Na razie jednak jestem osobą pełniącą obowiązki trenera i ten stan ma potrwać do końca roku. Poprzestańmy na tym. Decyzja, co dalej należy do prezesa klubu oraz zarządu – tłumaczy Piotr Dropek.

Aktualnie jednak trzeba się skupić na najbliższym celu, a nim jest konfrontacja z Piotrcovią Piotrków Trybunalski. Hala Relax to obiekt bardzo zdradliwy dla MKS FunFloor. Lubelskie szczypiornistki niejednokrotnie miały problemy podczas spotkań rozgrywanych w tej nietypowej hali. Piotrcovia rozgrywa bardzo dobry sezon i obecnie zajmuje czwarte miejsce w tabeli. W ostatniej kolejce Piotrcovia rozbiła Młyny Stoisław Koszalin 36:30, a kapitalny mecz rozegrała Magdalena Drążyk, która zdobyła 9 bramek. – Mamy sporo do poprawy przed meczem z Piotrcovią, chociażby skuteczność w sytuacja stuprocentowych. Na pewno postaramy się czymś nowym zaskoczyć rywalki – przekonuje Daria Szynkaruk, zawodniczka MKS FunFloor.

Sobotni mecz w Piotrkowie Trybunalskim rozpocznie się o godz. 17. Transmisję z niego przeprowadzi portal Emocje.tv.