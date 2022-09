MKS FunFloor zaczyna nowy sezon od meczu z Eurobud JKS Jarosław. Rewanż za poprzedni sezon?

Celem MKS na ten sezon jest odzyskanie mistrzostwa Polski. Ono już od dwóch lat znajduje się poza Lublinem. Miejscowych kibiców szczególnie denerwuje to, że korona jest w Lubinie, czyli siedzibie największego rywala lubelskiej siódemki.

Wydaje się jednak, że zespół Moniki Marzec jest dobrze przygotowany do misji, która ma do zrealizowania. Pod względem kadrowym ekipa jest bardzo mocna. W tym okienku transferowym Monika Marzec postanowiła sprowadzić solidne ligowe szczypiornistki, dlatego do drużyny wielokrotnych mistrzyń Polski trafiły: Karolina Sarnecka, Magdalena Więckowska i Patrycja Noga.

– Kończył mi się kontrakt i długo zastanawiałam się w którą stronę wykonać krok. Zadecydowało wiele czynników. Głównymi były chęć rozwoju, głód gry i ambicje. Przechodzę z ekipy obecnego mistrza Polski do 22-krotnego złotego medalisty. Do klubu z tradycjami, którego celem jest powrót na ligowy tron. Chciałabym dołożyć solidną cegiełkę do sukcesu tego zespołu. Na pewno mam tu sobie coś do udowodnienia. Lublin zawsze walczy o najwyższe cele, a presja nie jest mi obca – mówi na klubowym portalu Patrycja Noga. Do zespołu dołączyły jeszcze: Michalina Pastuszka oraz Marianna Rebicova.

Zespół zbudowany przez Monikę Marzec wyglądał bardzo solidnie podczas gier sparingowych. W kraju nie przegrał żadnego meczu, potrafił nawet pokonać męski zespół AZS UMCS Lublin. Problemy pojawiały się dopiero podczas występów zagranicznych, co pokazał turniej w Moście. Imprezę w Czechach wicemistrz Polski skończył z trzema porażkami.

– Jestem zadowolona z tego okresu przygotowawczego. Dziewczyny pracowały bardzo solidnie. Czekamy jeszcze na powrót Oktawii Płomińskiej oraz Darii Szynkaruk. Co do turnieju w Moście to trzeba pamiętać, że mecze z Banikiem Most, jak i Glorią Bistritą Nasaud były bardzo wyrównane, a o ich wyniku decydowały ostatnie minuty. Gdybyśmy mieli do dyspozycji Oktawię i Szynkaruk, to wynik mógłby być inny. Z Thuringer grałyśmy dodatkowo bez Kingi Achruk i Romany Roszak. Marianna Rebicova też zagrała w krótkim wymiarze czasowym – wyjaśnia Monika Marzec.

Dzisiaj o godz. 17 jej podopieczne przejdą pierwszą ligową próbę. Rywalem będzie Eurobud JKS Jarosław, czyli drużyna, która w poprzednim sezonie w końcówce sezonu wygrała w hali Globus. Tamten wynik wówczas mocno ograniczył szanse lublinianek na zdetronizowanie Zagłębia. – Jest w nas chęć rewanżu za tamte wydarzenia. Mamy w zespole kilka nowych dziewczyn, które nie znają tak dobrze tej historii. My, które jesteśmy tu dłużej, na pewno nosimy tamten mecz w sercach. Tamta porażka odebrała nam złoty medal i możemy być za nią złe tylko na siebie. Jesteśmy zmobilizowane na 200 procent i chcemy pokazać, że jesteśmy dużo lepsze niż Eurobud JKS Jarosław – zapowiada Dominika Więckowska, rozgrywająca MKS FunFloor.

MKS FunFloor Lublin

Prezes zarządu: Bogusław Trojan. Trener: Monika Marzec. II trener: Piotr Dropek. Trenerzy przygotowania fizycznego: Paweł Woliński i Mateusz Nowicki. Fizjoterapeuci: Beata Gwizdek i Tomasz Pietras. Trenerka przygotowania mentalnego: Beata Drewienkowska. Kierownik drużyny: Radosław Kozaczuk.

Bramkarki: Weronika Gawlik (86/180 cm), Paulina Wdowiak (2000/174 cm), Karolina Sarnecka (94/176 cm).

Rozgrywające: Kinga Achruk (89/181 cm), Romana Roszak (94/175 cm), Paulina Masna (92/177 cm), Julia Zagrajek (2001/170 cm), Dominika Więckowska (98/178 cm), Edyta Byzdra (2002/186 cm), Marianna Rebicova (93/173 cm), Magdalena Więckowska (2000/183 cm), Michalina Pastuszka (2003/171 cm).

Skrzydłowe: Daria Szynkaruk (98/173 cm), Katarzyna Portasińska (95/168 cm), Oktawia Płomińska (98/166 cm), Julia Pietras (2000/163 cm).

Obrotowe: Joanna Andruszak (94, 185 cm), Andrijana Tatar (95/178 cm, Czarnogóra), Maria Szczepaniak (2004/175 cm), Patrycja Noga (94/176 cm).

Przybyły: Sarnecka (Piotrcovia Piotrków Trybunalski), Rebicova (Iuventa Michalovce, Słowacja), M. Więckowska, Pastuszka (obie Suzuki Korona Handball Kielce), Noga (MKS Zagłębie Lubin).

Ubyły: Marina Razum, Jaqueline Anastacio (obie szukają klubów), Marta Gęga (EKS Start Elbląg)

Terminarz PGNiG Superligi kobiet w sezonie 2022/2023

9-11 września: KPR Gminy Kobierzyce – KPR Ruch Chorzów * Młyny Stoisław Koszalin – Galiczanka Lwów * MKS FunFloor Lublin – Eurobud JKS Jarosław * MKS Zagłębie Lubin – MKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski * MKS PR URBiS Gniezno – EKS Start Elbląg. 17-18 września: Galiczanka – Lublin. 24-25 września: Lublin – Kobierzyce. 5 października: Młyny – Lublin. 12 października: Lublin – Ruch 19 października: Lublin – Zagłębie. 26-27 listopada: Gniezno – Lublin. 3-4 grudnia: Lublin – Start. 10-11 grudnia: Piotrcovia – Lublin. Runda rewanżowa rozpocznie się 17 grudnia, a zakończy 25 lutego. Po zakończeniu sezonu zasadniczego Superliga zostanie podzielona na dwie grupy – walczącą o miejsca 1-6 i o miejsca 7-10. Ta część sezonu rozpocznie się 11 marca, a zakończy 14 maja.