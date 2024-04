Orlen Puchar Polski piłkarek ręcznych: MKS FunFloor Lublin miał szczęście w losowaniu

Podopieczne Edyty Majdzińskiej mogą mówić o olbrzymim szczęściu, ponieważ trafiły na najsłabszego przeciwnika spośród uczestników turnieju Final Four. W drugiej parze zagrają bowiem KGHM MKS Zagłębie Lubin oraz KPR Gminy Kobierzyce.

Młyny obecnie zajmują 6 pozycję w Orlen Superlidze, ostatnią w grupie mistrzowskiej. Ekipy z Lublina oraz Koszalina w tym sezonie zmierzyły się ze sobą już trzykrotnie. Dwa mecze w hali Globus zakończyły się wysokimi triumfami gospodyń. W październiku MKS FunFloor wygrał 32:19, a w marcu 35:23. Sensacją zakończyła się za to konfrontacja obu ekip rozegrana w Koszalinie. Tam miejscowe zawodniczki sensacyjnie zwyciężyły 25:20.

Gospodarzem turnieju FInal Four jest Kalisz. Półfinały odbędą się 3 maja, a finał jest zaplanowany na 5 maja. W Kaliszu o Puchar Polski powalczą także szczypiorniści. - Choć idea finałowego weekendu nie jest nam obca, to po raz pierwszy w historii w jednym miejscu spotkają się zarówno najlepsze kluby męskie, jak i żeńskie. Mam wielką nadzieję, że dzięki temu zawodnicy i kibice wszystkich ośmiu drużyn stworzą wyjątkową atmosferę, a Kalisz, miasto bardzo mocno zakorzenione w tradycji szczypiorniaka, na ten czas stanie się stolicą piłki ręcznej w naszym kraju – przekonuje Henryk Szczepański, Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce. - Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że to właśnie w Kaliszu, mieście w którym narodził się szczypiorniak na ziemiach polskich, odbędzie się Final Four ORLEN Pucharu Polski. Przed nami trzy dni rywalizacji na najwyższym poziomie okraszonej całą paletą wydarzeń towarzyszących - deklaruje prezes Energa MKS Kalisz Błażej Wojtyła.

Bilety na imprezę będą sprzedawane przez portal KupBilet.pl. Wejściówki będą całodniowe. Na piątek i sobotę będą kosztować po 50 zł, natomiast na niedzielę – 100 zł.