MKS FunFloor Lublin ma nowego trenera

Poszukiwanie nowego szkoleniowca trwało kilkanaście dni. Przypomnijmy, że z Edytą Majdzińską pożegnano się w końcówce listopada.

Prezes Tomasz Lewtak ze znalezieniem nowego trenera nie musiał się jednak zbytnio spieszyć, bo Orlen Superliga miała akurat przerwę spowodowaną mistrzostwami Europy. Kandydatów było kilku, wśród nich byli również cudzoziemcy. Ostatecznie klubowe władze zdecydowały się na polską opcję i przez najbliższe 1,5 roku MKS FunFloor będzie prowadzić Paweł Tetelewski. Umowa ma klauzulę przedłużenia o kolejny rok.

– MKS FunFloor Lublin to klub z wielkimi tradycjami. Myślę, że prowadzenie tej drużyny jest marzeniem niejednego szkoleniowca. Gdy pojawiła się propozycja, nie mogłem podjąć innej decyzji. Na pewno zrobię wszystko, by lubelski MKS FunFloor wrócił na miejsce, na które zasługuje, czyli tron mistrza Polski – mówi Paweł Tetelewski.

– Jesteśmy zdeterminowani, by zrealizować cel, którym jest odzyskanie mistrzostwa Polski i budowa zespołu na miarę europejskich standardów. W oparciu o nasze ambicje postanowiliśmy powierzyć misję prowadzenia drużyny MKS FunFloor Lublin trenerowi Pawłowi Tetelewskiemu. Wspólnie z wiceprezes zarządu Sabiną Włodek zdecydowaliśmy, że jest on najlepszym kandydatem na to stanowisko. Skala i kształt procesu rekrutacji była niezwykle intensywna. Był to okres budujący, bo miałem okazję przekonać się, jak wielu utytułowanych trenerów z Polski i zagranicy chciałoby kontynuować karierę w naszym Klubie. Postanowiliśmy postawić na szkoleniowca, który zna smak mistrzostwa ligowego i pucharu na krajowej arenie. Jako trener i zawodnik. Umie pracować pod presją i rozumie filozofię naszego klubu. Wierzymy, że trener Tetelewski poprowadzi naszą drużynę w kierunku, który wyznaczyliśmy – wyjaśnia prezes MKS Tomasz Lewtak.

Dla młodszych kibiców nowy szkoleniowiec może być postacią anonimową. Ci starsi pamiętają go natomiast z pracy w Gdyni, z którą w wielkim stylu sięgnął po mistrzostwo Polski. W ostatnich latach Tetelewski prowadził Suzuki Koronę Handball Kielce, z która obecnie w Lidze Centralnej zajmuje 5 miejsce.

– MKS FunFloor to drużyna pełna fantastycznych indywidualności. Moim zadaniem jest sprawienie, by te gwiazdy piłki ręcznej stały się drużyną, która będzie walczyć od pierwszej do ostatniej minuty. Chcę, aby był to zespół, który jest zgranym kolektywem na boisku i poza nim. By każda zawodniczka wiedziała, że może liczyć na resztę zespołu, który walczyć będzie o jeden cel. Jak przystało na zespół z Lublina, oczywiście mam na myśli ten najwyższy cel. Gdybym nie wierzył, że uda się go zrealizować, nie podejmowałbym się tego zadania. Zrobimy wszystko, by sprostać nadziejom – zapewnia trener Tetelewski.

Jego debiut w nowym klubie nastąpi 29 grudnia w Gnieźnie. Wówczas miejscowy MKS PR URBiS o godz. 12.30 podejmie lubelski zespół.