Rekonwalescentka poprowadziła MKS FunFloor do zwycięstwa

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin mają czego żałować po meczu w Rzeszowie

Bogdanka LUK znowu prowadziła 2:0, a mimo to musiała się pogodzić z porażką. Tym razem w Rzeszowie. Co więcej, w trzecim secie goście wygrywali z Asseco Resovią już 24:22. Zmarnowali jednak piłki meczowe i słono za to zapłacili, bo przegrali po tie-breaku 2:3.