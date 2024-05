Rewolucja w sztabie szkoleniowym MKS FunFloor Lublin

Zakończony w poprzednim tygodniu sezon okazał się wielkim rozczarowaniem dla zespołu prowadzonego przed Edytę Majdzińską. Dla niej samej było to pierwsze zetknięcie z klubem, w którym jest tak olbrzymia presja oraz zainteresowanie kibiców. Trzecie miejsce w takim miejscu jak Lublin musi być odebrane jako porażka i tak również się stało. Wprawdzie o zwalnianiu Edyty Majdzińskiej nikt w Lublinie nie myśli, to jednak postanowiono zmienić część jej sztabu szkoleniowego.

Pożegnano się z Piotrem Maruszewskim, Tomaszem Pietrasem, Piotrem Warszyszakiem i Nadią Peszko. – Te zmiany stanowią kolejny, ale konieczny wysiłek finansowy dla Klubu. Realizujemy go, by sztab szkoleniowy w zmienionym kształcie i zespół po zrealizowanych wzmocnieniach przywrócili MKS-owi miejsce na najwyższym stopniu podium Superligi na koniec sezonu 2024/25. Chcemy też wykonać kolejny krok jakościowy w stronę najlepszych zespołów w Europie – twierdzi na łamach klubowych mediów Tomasz Lewtak.

Kto zastąpi wymienioną czwórkę? Nowym trenerem przygotowania fizycznego będzie Konrad Szczukocki. To szkoleniowiec, specjalizujący się w sportach drużynowych. Jest koordynatorem przygotowania fizycznego w Związku Piłki Ręcznej w Polsce oraz trenerem w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie. Przez lata odpowiadał za rozwój szkolenia centralnego, pracę trzech Szkół Mistrzostwa Sportowego i reprezentacji: młodzieżowych, juniorów i juniorów młodszych. Swoje doświadczenie budował, przygotowując kadry narodowe do Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata.

– Zależy mi, by w profesjonalny sposób zadbać o dyspozycję lubelskich szczypiornistek. By na przestrzeni całego sezonu było jak najmniej urazów, a trenerka miała do dyspozycji szeroki skład. Myślę, że zespół może spodziewać się też dobrej atmosfery. Dotąd zawsze udawało mi się zadbać o to, by te treningi odbywały się w pozytywnym klimacie. Wierzę, że uda mi się to przenieść do Lublina. Wśród moich atutów wymieniłbym doświadczenie, które zdobywałem na poziomie centralnym w reprezentacjach i polskich klubach. Stacjonarnie pracowałem z zawodnikami z Kwidzyna i zawodniczkami z Piotrkowa Trybunalskiego. Konsultowałem jednak różne kluby, w tym Elbląg i Koszalin – powiedział klubowej stronie Tomasz Szczukocki.

Co ciekawe, jeszcze niedawno był on reprezentantem Polski w piłce ręcznej plażowej. Brał udział w The World Games 2017, a ze swoim klubem z Piotrkowa Trybunalskiego sięgnął pod trzy mistrzostwa Polski.

Bardzo ważnym ruchem jest powrót do drużyny Wojciecha Pogorzelca. Ten doświadczony fizjoterapeuta dbał o zdrowie lubelskich szczypiornistek w latach 2006-2015.

– Wciąż jest we mnie chęć pracy w zawodowym sporcie. Piłka ręczna nadal jest obecna w moim życiu, bo współpracuję z lubelskim SMS-em. Praca z młodzieżą jednak nieco się różni od pracy z profesjonalistami. Ta jednak również nie jest mi obca. Mam duże doświadczenie w tym zakresie i jestem gotowy, by podjąć znów pracę z naszymi lubelskimi piłkarkami – mówi klubowym mediom Wojciech Pogorzelec.

– Po minionym sezonie realizujemy jeden z wyciągniętych wniosków i w sztabie szkoleniowym zatrudniamy osoby, które będą w stanie poświęcić się zawodowo przede wszystkim pracy dla MKS. Chcemy iść do przodu i być maksymalnie profesjonalnie zorganizowanym klubem. Tym samym pragniemy zapewnić zawodniczkom jeszcze lepsze warunki do pracy. W minionym sezonie wykonaliśmy milowe kroki organizacyjne. W Lublinie jednak gościliśmy duże marki w świecie kobiecej piłki ręcznej i mogliśmy zaobserwować, jak funkcjonują. Wiemy, jaka przepaść finansowa dzieli nas od nich, ale widzieliśmy też w jaki sposób te kluby miały zorganizowaną pracę pionu sportowego. Naturalnym krokiem była zmiana formy współpracy z członkami sztabu szkoleniowego na tę, w której wszyscy będą maksymalnie dostępni i skupią się na zadaniach związanych z pracą w Klubie. Dlatego cieszę się, że w sztabie zobaczymy Konrada Szczukockiego, który przeprowadza się do Lublina i Wojciecha Pogorzelca, który wraca do naszego Klubu reorganizując życie zawodowe – tłumaczy Prezes Zarządu MKS Lublin S.A., Tomasz Lewtak.