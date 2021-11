Od początku spotkanie było bardzo wyrównane. Lublinianki mimo gry na wyjeździe prezentowały się bardzo dobrze i po bramkach Marty Gęgi i Kingi Achruk wypracowały sobie trzy bramki przewagi. Później miejscowe złapały kontakt ale po kwadransie gry nie potrafiły doprowadzić do remisu. W końcówce pierwszej połowy MKS Funfloor Perła znów podkręcił tempo i w pewnym momencie prowadziły aż pięcioma trafieniami. Ostatecznie lubelskie szczypiornistki zeszły na przerwę mając w zanadrzu cztery gole.

Po zmianie stron Lokomotiva rzuciła się do ataku. I choć początkowo lublinianki utrzymywały cztery bramki zapasu, to z każdą kolejną minutą ich przewaga topniała. Ekipa z Zagrzebia najpierw doprowadziła do remisu, a później objęły prowadzenie, którego nie oddały już do samego końca. Co więcej zabójcza końcówka Lokomotivy sprawiła, że mecz zakończył się wygraną miejscowych 25:21.

Spotkanie rewanżowe obędzie się 20 listopada w hali Globus.

RK Lokomotiva Zagrzeb – MKS FunFloor Perła Lublin 25:21 (10:14)

Lokomotiva: Besen – Posavec 6, Petika 5, Malec 4, Mamic 4, Buric 2, Simara 2, Lisjak 1, Sedloska 1, Curic, Kalaus.

MKS: Razum, Gawlik - Płomińska 5, Gęga 5, Więckowska 3, Masna 3, Szynkaruk 2, Achruk 2, Roszak 1, Portasińska, Pietras.

Sędziowali: Erdoan Vitaku, Arsim Vitaku (Kosowo).