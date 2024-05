Rzuty karne w Lubinie, brązowy medal MKS FunFloor Lublin

To olbrzymie rozczarowanie, chociaż trzeba pamiętać, że w ostatniej kolejce MKS FunFloor Lublin rywalizował z aktualnym mistrzem Polski. Gdyby jednak wygrał w Lubinie, to zapewniłby sobie srebrne medale.

Trzeba uczciwie przyznać, że miał na to olbrzymie szanse, ale w samej końcówce pozwolił się dogonić „miedziowym”. W 55 min podopieczne Edyty Majdzińskiej jeszcze prowadziły 24:23 po wspaniałym rzucie Sary Kovarovej. Czeszka, która przez większość sezonu zawodziła, w ostatnim swoim występie w barwach MKS FunFloor grała prawie bezbłędnie.

Niestety, w ostatnich akcjach nieco zawiodła obrona, tak jak miało to miejsce przy rzucie Darii Przywary, który niefortunnie przepuściła Paulina Wdowiak. Mimo tych problemów, MKS FunFloor miał szansę na zwycięstwo w ostatniej akcji. Piłka trafiła do Darii Szynkaruk. Kapitan lubelskiej ekipy jednak nie zdołała pokonać Barbary Zimy, co oznaczało, że mecz zakończy się remisem.

A to, przy jednoczesnym zwycięstwie KPR Gminy Kobierzyce w rywalizacji z MKS URBiS Gniezno, oznaczało, że MKS FunFloor zakończy sezon na trzeciej pozycji. Zawodniczki obu ekip dostarczyły jeszcze mnóstwo emocji kibicom w rzutach karnych. Zakończyła się ona dopiero po 26 rzutach – w 13 serii po stronie MKS FunFloor pomyliła się Kinga Achruk.

KGHM MKS Zagłebie Lubin – MKS FunFloor Lublin 25:25 (13:13), k. 11:10

Zagłebie: Maliczkiewicz, Zima – Przywara 8, Bujnochova 4, Michalak 3, Matieli 3, Drabik 2, Górna 1, Zych 1, Promis 1, Jureńczyk 1, Grzyb 1, Milojević. Kary: 2 min.

FunFloor: Gawlik, Wdowiak – Balsam 8, Tomczyk 5, Kovarova 5, M. Więckowska 4, Turkoglu 1, Achruk 1, Posavex 1, Olek, Szynkaruk, Wicik. Kary: 6 min.

Sędziowali: Fabryczny i Rawicki. Widzów: ok. 2000.

Pozostałe wyniki: MKS PIotrcovia Piotrków Trybunalski – Młyny Stoisław Koszalin 27:26 * KPR Gminy Kobierzyce – MKS URBiS Gniezno 30:27.

Zagłebie 28 78 889-644 Kobierzyce 28 64 797-738 FunFloor 28 63 836-663 Gniezno 28 43 754-792 Piotrcovia 28 30 754-799 Młyny 28 29 723-762

Klasyfikacja najlepszych strzelczyń: 1. Malwina Hartman (Gniezno) 149 bramek; 2. Magda Balsam (FunFloor) 147; 3. Daria Michalak (Zagłębie) 141; 4. Anna Mączka (Młyny) 136; 5. Magdalena Nurska (Gniezno) 133; 6. Mariola Wiertelak (Kobierzyce) 129; 7. Weronika Weber (Start Elbląg) 126; 8. Wiktoria Kostiuch (JKS Jarosław) 116; 9. Edyta Byzdra (JKS Jarosław) 112; 10. Vitoria Macedo (Start) 110.