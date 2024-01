Sportowiec Roku 2023: Daria Szynkaruk, czyli podpora MKS Funfloor Lublin

W końcu europejska batalia o awans do fazy grupowej Ligi Europejskie w sezonie 2022/2023 zakończyła się niepowodzeniem, a klub drużynę opuściła trenerka Monika Marzec. Piotrowi Dropkowi udało się poskładać porozrzucane puzzle na tyle dobrze, że Lublin sięgnął po wicemistrzostwo Polski. W lecie natomiast w MKS FunFloor zaszły olbrzymie zmiany. Ta najważniejsza miała miejsce na stanowisku trenera. Została nim Edyta Majdzińska, znana wcześniej z pracy w KPR Gminy Kobierzyce. Pod nową batutą zespół zaczął funkcjonować znacznie lepiej, czego efektem są dobre występy w Orlen Superlidze, a także upragniony awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej.

I chociaż sztormów w minionych 12 miesiącach w Lublinie było całkiem dużo, to wszystkie bez problemów przetrwała Daria Szynkaruk. Ta 25-letnia skrzydłowa była podporą w wielu spotkaniach. Do Lublina trafiła przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022. Na swoim koncie ma już blisko 60 występów, a także prawie 150 goli. 26 z nich padło w tym sezonie. Swoją postawą zdobyła tak duży szacunek, że klub wiosną zaproponował jej przedłużenie kontraktu. – Bardzo dobrze czuję się w Lublinie. Wkomponowałam się w ten zespół i to miasto. Jestem zadowolona nie tylko pod względem sportowym, ale też dobrze mi się tu mieszka. Ponadto przede wszystkim czuję, że się tu rozwijam. Nie bez znaczenia jest też dla mnie fakt, że mamy tu najlepszych kibiców w Polsce. Nawet na zagranicznych wyjazdach dało się zauważyć, że atmosfera w hali Globus jest niepowtarzalna w skali europejskiej. Chcę świętować z naszymi kibicami jak najwięcej zwycięstw i w końcu zdobyć upragniony złoty medal – mówiła Daria Szynkaruk po podpisaniu kontraktu. – Nominacja Dziennika Wschodniego sprawiła mi sporo radości. Jest to jednak efekt pracy całego zespołu. Ja tylko kończę sytuacje wypracowane przez moje koleżanki. Na pewno rok 2023 był pełen zmian , a zespół uległ sporej przebudowie. Wszystko jest nowe, ale widzę, że klub podąża we właściwym kierunku – dodaje 25-letnia skrzydłowa.