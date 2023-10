W środę MKS FunFloor Lublin awansem gra w Elblągu

MKS FunFloor wówczas będzie rywalizował jednak w trzeciej rundzie eliminacyjnej Ligi Europejskiej, więc mecz 9 kolejki musiał zostać zaplanowany w innym terminie. I trzeba przyznać, że nowa data jest dość szczęśliwa dla lubelskiej siódemki. Jest ona bowiem w bardzo wysokiej formie, o czym świadczą cztery kolejne zwycięstwa i pewna pozycja lidera Orlen Superligi. Najbliższy rywal, Start Elbląg, jest w tej klasyfikacji dopiero ósmy, a w tym sezonie zdołał pokonać jedynie AWS Energa Szczypiorno Kalisz, beniaminka Superligi.

Warto również wspomnieć, że w październiku zawodniczki MKS FunFloor będą mocno zajęte również zmaganiami reprezentacyjnymi. Na dwumecz z Argentyną, który jest zaplanowany na 12 i 14 października w Elblągu, Arne Senstad zaprosił aż 5 zawodniczek MKS FunFloor. Są to Magda Balsam, Weronika Gawlik, Paulina Masną, Patrycja Nogę i Aleksandra Tomczyk. Sabina Włodek natomiast na zgrupowanie reprezentacji B do Elbląga zaprosiła aż 6 lublinianek. Są to Michalina Pastuszka, Julia Pietras, Oktawia Płomińska, Daria Szymkaruk, Paulina Wdowiak i Magda Więckowska.

Środowa konfrontacja MKS FunFloor Lublin ze Startem Elbląg rozpocznie się o godz. 18. Bezpośrednią relację z Elbląga przeprowadzi platforma internetowa Emocje tv.

Grała Liga Europejska

W miniony weekend rozegrano rewanżowe mecze drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europejskiej. Przypomnijmy, że w tych rozgrywkach występują zawodniczki MKS FunFloor Lublin, ale one dwumecz trzeciej rundy kwalifikacyjnej z serbską Jagodiną rozegrają dopiero w listopadzie. Na razie poznaliśmy komplet uczestników tego etapu. Do drużyn zakwalifikowanych do niego „z urzędu” dołączyły hiszpańska Costa del Sol Malaga, szwedzkie Onnereds HK, szwajcarski SPONO Eagles, rumuński H.C. Dunarea Braila, norweskie Molde Elite oraz niemiecki VfL Oldenburg. Z tego grona olbrzymią niespodzianką jest awans Hiszpanek. Drużyna z Malagi wyeliminowała bowiem norweski Larvik. Zrobiła to bardzo zdecydowanie, bo w dwumeczu zwyciężyła aż 68:58.

Porażka Zagłębia

Bolesne zderzenie z Ligą Mistrzyń zalicza KGHM MKS Zagłębie Lubin. Podopieczne Bożeny Karkut wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach. W ostatniej kolejce przegrały na wyjeździe z francuskim Metz Handball aż 26:42. W ekipie mistrzyń Polski na wyróżnienie zasłużyły Daria Przywara i Daria Michalak. Obie zdobyły po 6 bramek.