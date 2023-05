Wielkie emocje w meczu KPR Gminy Kobierzyce - MKS FunFloor. Wicemistrzostwo dla Lublina!

Już nie będzie gigantycznych korków przy SPSK 4

Ta inwestycja ucieszy pacjentów, ich rodziny oraz pracowników dojeżdżających samochodami do szpitali i placówek medycznych przy ul. Chodźki i ul. prof. Gębali w Lublinie. W poniedziałek (15 maja) otwarty zostanie wielopoziomowy parking na blisko 800 aut! To oznacza praktycznie koniec problemów w tej okolicy ze znalezieniem miejsca do zaparkowania.