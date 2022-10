Azoty Puławy grają z RK Nexe Nasice o awans do fazy grupowej Ligi Europejskiej

Puławianie staną przed szansą wywalczenia historycznego awansu do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Nie udało się przed rokiem, kiedy na drodze stanęła niemiecka drużyna Fuchse Berlin.

W tym roku przeciwnikiem Azotów jest drużyna z Chorwacji. W pierwszym spotkaniu w Puławach kibice nie mogli narzekać na brak emocji. Po pierwszej połowie podopieczni trenera Roberta Lisa prowadzili 16:12.

W drugiej odsłonie brązowi medaliści kraju podkręcili tempo i systematycznie powiększali przewagę. W pewnym momencie wygrywali różnicą nawet dziewięciu trafień. Pięć minut przed końcem przewaga zmalała do ośmiu goli (30:22). Była szansa na dowiezienie takiej zaliczki do końca, jednak puławianie zaczęli razić nieskutecznością – nie wykorzystali nawet tak dogodnej okazji na zdobycie bramki, jaką jest rzut karny. Ostatecznie mecz zakończył się wygraną 32:26 i z takim zapasem Bartosz Kowalczyk i spółka polecieli do Chorwacji.

Trener Lis na rewanż zabrał 14 zawodników. W domu zostali kontuzjowani: Michał Jurecki, Wadim Bogdanow, Mateusz Zembrzycki i Tobiasz Górski. W pierwszym spotkaniu najskuteczniejsi byli Rafał Przybylski, Kelian Janikowski i Marek Marciniak. Dwaj pierwsi zdobyli po pięć bramek, ostatni – cztery. W ekipie RK Nexe najlepszą dyspozycję strzelecką zaprezentował prawoskrzydłowy z Czarnogóry Fahrudin Melic, zdobywca siedmiu goli. Jedno trafienie mniej zapisał na koncie pozyskany z Bundesligi Ivan Srsen, a dwa mniej – Janko Kević.

Wydaje się, że puławianie są w komfortowej sytuacji. Przed rewanżem mają zaliczkę sześciu goli. Mogło być jednak jeszcze lepiej. – Nie ma tutaj żelaznej reguły. W rozgrywkach europejskich były już przypadki, że zespoły przegrywały u siebie, a w rewanżu odrabiały straty i awansowały do kolejnej rundy. Było też i tak, że nawet zwycięstwo różnicą 10 goli w pierwszym spotkaniu, nie premiowało do kolejnej fazy rywalizacji – zauważa Jerzy Witaszek, prezes Azotów.

Azoty przystąpią do rewanżu w dobrych nastrojach. Po serii dwóch z rzędu porażek w PGNiG Superlidze z Gwardią Opole i Torus Wybrzeżem Gdańsk, w minioną sobotę rozprawili się w dobrym stylu z niewygodnym rywalem Zagłębiem Lubin (39:27). – Gra zespołu wyglądała już nieźle, co dobrze rokuje przed rewanżem w Chorwacji. Zaliczka sześciu bramek wydaje się na tyle bezpieczna, że drużyna powinna wykorzystać swoją szansę. Być może wrócimy z porażką, ale powinniśmy wywalczyć awans. Zawodnicy walczą o swoją przyszłość, a rywalizacja w fazie grupowej Ligi Europejskiej może tylko pomóc wypromować się – mówi prezes.