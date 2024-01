Azoty Puławy mają nowego zawodnika

Łukasz Gogola, to mierzący 193 centymetry i ważący 99 kilogramów który regularnie powoływany jest do Reprezentanacji Polski. Urodzony 1997 roku zawodnik ostatni sezon występował w barwach austriackiego BT Füchse Auto Pichler. Wcześniej, w sezonie 2022/2023 reprezentował Tatran Preszów, z którym sięgnął po wicemistrzostwo Słowacji. We wcześniejszych etapach kariery pochodzący ze śląska zawodnik reprezentował barwy między innymi Górnika Zabrze oraz Olimpii Piekary Śląskie.

Kontrakt pomiędzy zawodnikiem, a klubem został podpisany na półtorej roku i zawiera opcję przedłużenia.