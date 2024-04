Azoty Puławy mają nowego zawodnika, w niedzielę drugi mecz z Chrobrym

Nic dwa razy się nie zdarza… to słowa jednej z piosenek. Powinni o tym pamiętać szczypiorniści Azotów. Po pierwszym starciu u siebie z Chrobrym uśmiechnęło się do nich szczęście. W takich kategoriach trzeba rozpatrywać wynik meczu – 32:32 i zwycięstwo po rzutach karnych 4:3.

Przez jego większą część to goście prowadzili. Zwycięstwo wymknęło im się w końcówce i konieczny był konkurs siódemek. Trzeba przyznać, że Chrobry prezentował się lepiej niż puławianie. W opinii wielu wygrana Azotów w pierwszym starciu play-off była bardzo szczęśliwa. Karne to zawsze bowiem loteria. W lepszej sytuacji są bramkarze. To rzucający muszą znaleźć sposób na umieszczenie piłki w siatce. Na boisku w Puławach częściej mylili się głogowianie.

Spotkanie rewanżowe może zakończyć rywalizację w ćwierćfinale play-off. Warunek jest jeden – zwycięsko z potyczki muszą po raz drugi wyjść puławianie. Rafał Przybylski i spółka powinni być jednak przygotowani na ciężką przeprawę. Głogowianie są podrażnieni porażką w Puławach. Przegrywają rywalizację 0-1, a gra toczy się tylko do dwóch zwycięstw. Jeśli puławianom nie uda się wywieźć wygranej, konieczne będzie trzecie spotkanie. Zostanie ono rozegrane ponownie w Głogowie.

Bośniak w Azotach

Nowym zawodnikiem Azotów Puławy został rozgrywający reprezentacji Bośni i Hercegowiny, Dean Sesić. To czterokrotny mistrz tego kraju, pięciokrotny zdobywca Pucharu, brązowy medalista mistrzostw Słowenii. Urodzony w 1996 roku w Banja Luce występujena prawym rozegraniu. Nowy zawodnik puławskiego zespołu mierzy 194cm i waży 103 kg. W latach 2022-2024 reprezentował barwy HC Ohrid, w Macedonii Północnej. Kontrakt z nowym zawodnikiem został podpisany na dwa lata.

Nową umowę ma także bramkarz puławskiego klubu Mateusz Zembrzycki. Golkiper zmagał się z kontuzją, ostatnio powrócił do gry po urazie i z marszu w swoim pierwszym występie wywalczył statuetkę MVP, w zwycięskim spotkaniu z Zagłębiem Lubin. W obecnych rozgrywkach Zembrzycki prezentował średnią skuteczność na poziomie 33,5 procenta. Z kolei rzuty karne bronił ze skutecznością 19 procent. Nowy kontrakt bramkarza obowiązywać będzie do 2026 roku.