Azoty Puławy poza poza podium po pierwszej rundzie Orlen Superligi

Od początku sezonu wiadomo było, że o miejsce na najniższym stopniu podium walczyć będzie drużyna z Puław oraz Górnik Zabrze. Do rywalizacji włączył się też Chrobry Głogów. Zabrzanie i głogowianie w obecnych rozgrywkach toczą bój na dwóch frontach. Do zmagań na krajowych boiskach dorzucili także występy w Europie. Podopieczni Tomasza Strząbały i Witalija Nata występują bowiem w fazie grupowej Ligi Europejskiej. Obie drużyny znalazły się wśród 24 klubów, które Europejska Federacja Piłki Ręcznej przydzieliła od razu do fazy grupowej Ligi Europejskiej. Takiego szczęścia nie mieli szczypiorniści Azotów, kilka razy walczyli o przepustkę do fazy grupowej - za każdym razem bezskutecznie. Co najwyżej, puławianie grali w fazie grupowej Pucharu EHF. Liga Europejska to obecnie drugi, po Lidze Mistrzów, poziom rozgrywek na kontynencie.

W tabeli poza zasięgiem Orlen Superligi, jak to jest od dłuższego czasu, są mistrz kraju Industria Kielce i wicemistrz Orlen Wisła Płock. Puławianie mają za sobą 13 rozegranych spotkań, z których wygrali osiem, a w pięciu schodzili z boiska pokonani. Wśród przegranych jeden mecz rozstrzygnięty został po serii rzutów karnych. Było to w wyjazdowym starciu z COROTOP Gwardią Opole (30:30 w meczu, rzuty karne 3:5). Ponadto, Azoty przegrały także z: Orlen Wisłą Płock (26:30), Industrią Kielce (23:39), Chrobrym Głogów (27:28) i w ostatniej kolejce z Górnikiem Zabrze (29:34). Szczególnie porażki z dwoma ostatnimi ekipami mogą być brzemienne w skutkach.

Weekendowa strata punktów w Zabrzu sprawiła, że puławianie ponownie wylądowali na piątym miejscu w tabeli. Przed ostatnią 13. serią gier Azoty zajmowały trzecią pozycję. Podopieczni Siergieja Bebeszki wykorzystali przychylność losu w postaci porażek głogowian i zabrzan. Chrobry nie sprostał bowiem w spotkaniu wyjazdowym COROTOP Gwardii Opole (22:24), górnicy, również w hali przeciwnika - Piotrkowianinowi Piotrków Trybunalski (28:33). Puławianie, choć nie mieli lekko, łatwo i przyjemnie, zdołali zainkasować komplet punktów za wygraną 28:24 nad ekipą z Kalisza. Efektem takich rozstrzygnięć był awans Azotów w tabeli z piątej na trzecią pozycję. Chrobry i Górnik spadły na czwarte i piąte miejsce.

Przegrywając w Zabrzu puławianie stracili komplet punktów i trzecią lokatę na korzyść Chrobrego. Głogowianie wygrali bowiem u siebie z MMTS Kwidzyn 27:26. Tym samym, na półmetku sezonu zasadniczego, Azoty mają na koncie, podobnie jak Górnik, 25 punktów. O dwa „oczka” więcej zgromadził Chrobry. Na razie w grze o trzecią lokatę przed fazą play-off są wymieniane wspomniane trzy zespoły, Azoty jednak są w najmniej uprzywilejowanej sytuacji.