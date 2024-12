Azoty Puławy zakończyły rundę porażką

Twierdza Lublin padła. Bogdanka LUK przegrała z Jastrzębskim Węglem

Sobotni hit w hali Globus nie zawiódł. Bogdanka LUK robiła co mogła w starciu z mistrzami Polski, ale jednak to siatkarze Jastrzębskiego Węgla będą wracali do domu w lepszych humorach. A przy okazji z trzema punktami, bo wygrali w Lublinie 3:0.