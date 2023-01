Dawid Fedeńczak z Azotów Puławy wciąż ma szansę na wyjazd na mistrzostwa świata

Będzie to ostatni sprawdzian przed rozpoczynającymi się 11 stycznia w Polsce i Szwecji mistrzostwami świata. Selekcjoner Patryk Rombel będzie miał szansę dokonać przeglądu kadry i wybrać reprezentantów, którzy wystąpią w najważniejszym tegorocznym turnieju. Swoją przydatność do reprezentacji będzie mógł udowodnić prawoskrzydłowy Azotów Puławy Dawid Fedeńczak. Pierwotnie puławianin nie otrzymał powołania. Jednak dobry występ podczas grudniowego turnieju 4 Nations Cup w Krakowie sprawił, że szczypiornista dostał kolejną szansę. Fedeńczak podczas zawodów w stolicy Małopolski zdobył pięć bramek, cztery w meczu z Koreą Południową i jedną z Brazylią. Biało-Czerwoni zajęli drugie miejsce, za niepokonaną Tunezją, trzecia była Korea, czwarta Brazylia.

W katowickim Spodku wystąpią zespoły, które później wezmą udział w MŚ. Pierwszym przeciwnikiem Polski będzie reprezentacja Iranu. Szczypiorniści z Azji to czwarta drużyna mistrzostw tego kontynentu. Drużyna Iranu swoje mecze fazy wstępnej mistrzostw rozegra 12, 14 i 16 stycznia w Krakowie. W czwartek Polska zmierzy się Marokiem. Po turnieju w Katowicach reprezentacja kraju z Afryki poleci do Szwecji, do Jonkoping. Maroko to trzecia drużyna ostatnich mistrzostw Afryki. Na koniec, 6 stycznia Biało-Czerwoni zmierzą się z Belgami, którzy mecze na MŚ rozgrywać będą w Malmo.

Jak przekonywał polski selekcjoner Turniej Noworoczny będzie kolejnym testem przed główną imprezą sezonu. Reprezentacja ma co poprawiać, jest jeszcze kilka elementów, nad którymi kadrowicze będą musieli popracować. W Katowicach wynik nie będzie sprawą najważniejszą, ale na pewno będzie miał znaczenie psychologiczne. Zwycięstwa z pewnością podbudują polską reprezentację.

Do dyspozycji Patryka Rombla w Turnieju Noworocznym będzie 22 zawodników. Z nich trener wybierze 18 reprezentantów na mistrzostwa świata. Z udziału w MŚ z powodu kontuzji wykluczony został obrotowy PSG Handball Kamil Syprzak.

W MŚ Polacy grać będą w Katowicach. W meczu otwarcia 11 stycznia zmierzą się w grupie B z Francją (11 stycznia, godzina 20.30), Słowenią (14 stycznia, 20.30) oraz Arabią Saudyjską (16 stycznia, 20.30).

Gospodarzami turnieju będą Katowice, Województwo Śląskie, Kraków, Małopolska, Płock, Mazowsze i Gdańsk oraz Goteborg, Malmo, Sztokholm, Kristianstad i Jonkoping (w Szwecji).

Mistrzowskiego tytułu broni Dania, która dwa lata temu w Egipcie wywalczyła złoty medal.

TERMINARZ TURNIEJU W KATOWICACH

4 stycznia: Polska – Iran (godzina 17) * Belgia – Maroko (19:30) * 5 stycznia: Polska – Maroko (17) * Belgia – Iran (19:30) * 6 stycznia: Iran – Maroko (17) * Polska – Belgia (19.30). Transmisja w TVP Sport.