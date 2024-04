Horror z hapy-endem w Puławach. Azoty zagrają o piąte miejsce Orlen Superligi

Mecz z zespołem z Kwidzyna miał swoją dramaturgię. Najpierw w pierwszej odsłonie to goście mieli więcej z gry. MMTS odskoczył na kilka bramek przewagi, by po 30 minutach wygrywać zaledwie różnicą jednej bramki (18:17).

Po zmianie stron puławianie, po raz kolejny, zmuszeni byli do pogoni za wynikiem. W 43 minucie Ivan Burzak trafił z koła na 23:26. Pogoń za korzystnym rezultatem trwała do 49 minuty. Wówczas, po celnym rzucie Łukasza Gogoli gospodarze doprowadzili do remisu 28:28. Przyjezdni nie zamierzali odpuścić. Emocje były gwarantowane. MMTS wygrywał 31:29, 35:33. Azoty grały do końca i na cztery sekundy przed końcem wyrównały na 35:35.

Zwycięzca został wyłoniony po rzutach karnych wygranych przez Azoty 2:1. Trzy „siódemki” obronił Zurabi Tsintsadze. Przeciwnikiem puławian w starciu o piąte miejsce będzie lepszy z pary: Energa MKS Kalisz - ARGED REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski.

Azoty Puławy - MMTS Kwidzyn 35:35 (17:18), rzuty karne 2:1

Azoty: Zembrzycki, Borucki, Tsintsadze - Gogola 6, Burzak 5, Adamski 4, Przybylski 4, Jarosiewicz 4, Zarzycki 3, Janikowski 3, Fedeńczak 2, Górski 2, Ostroushko 1, Marciniak 1. Bez kar.

MMTS: Zakreta 1, Matląga - Potoczny 7, Kamyszek 7, Cherkashchenko 6, Grzenkowicz 6, Landzwojczak 3, Malczak 2, Jarosz 1, Guziewicz 1, Jankowski 1, Welcz. Kary: 10 minut. Dyskwalifikacja: Filip Jarosz po rzucie karnym i trafieniu w twarz bramkarza Tsintsadze.

Walka w strefie medalowej: pierwszy półfinał: Chrobry Głogów - Industria Kielce 22:30 (10:11). Stan rywalizacji: 1-0 dla Kielc * 22 kwietnia: 2. półfinał: Górnik Zabrze - ORLEN Wisła Płock * 27 kwietnia: Kielce - Chrobry * 28 kwietnia: Płock - Górnik.

O miejsca 5-8: Energa MKS Kalisz - ARGED REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski zakończył się po zamknięciu wydania.

Grupa spadkowa: Piotrkowianin Piotrków Trybunalski - Zepter KPR Legionowo 28:27 (18:13) * Grupa Azoty Unia Tarnów - Energa Wybrzeże Gdańsk 25:33 (14:15) * COROTOP Gwardia Opole - Zagłębie Lubin 27:28 (10:12).

27 kwietnia: Legionowo - Tarnów * 28 kwietnia: Gwardia - Piotrkowianin * Zagłębie - Wybrzeże.

Fot. Orlen Superliga