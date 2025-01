Podopieczni trenera Marcina Lijewskiego w próbie generalnej przed startem mistrzostw wygrali Turniej 4 Narodów. Podczas imprezy pokonali: Austrię, Japonię i Tunezję. W kadrze Polski znalazło się miejsce dla Marka Marciniaka z Azotów Puławy.

Z kim nasza drużyna zagra podczas mistrzostw świata? Po meczu z Niemcami czekają nas jeszcze pojedynki z: Czechami (piątek, 17 stycznia, godzina 18) oraz ze Szwajcarią (niedziela, 19 stycznia, godzina 15.30). Gospodarzami imprezy są: Dania, Chorwacja i Norwegia.

– Będziemy skupiać się na każdym najbliższym meczu i szukać punktów od pierwszego spotkania z Niemcami. Patrząc teoretycznie większe szanse mamy przeciwko Szwajcarom i Czechom. Mecz z Niemcami, to jednak dobre otwarcie turnieju i możliwość, żeby zbudować pewność siebie na mistrzostwach. Nasz cel to: dobra obrona poparta silną bramką, a w ataku przede wszystkim skuteczność i żeby w kluczowych sytuacjach nie popełniać głupich błędów. Niemcy? Klasa sama w sobie, na igrzyskach pokazali się z bardzo dobrej strony. Niesamowicie skuteczne szkolenie młodzieży, wiemy, że to niesamowita reprezentacja, ona też przechodzi swoje zmiany, ale każdy, kto wchodzi, to ma jakieś doświadczenie. Na każdej pozycji mają swoją jakość – mówi Kamil Syprzak na facebookowym profilu Związku Piłki Ręcznej w Polsce.