Nieoczekiwane emocje w meczu Azotów Puławy z KPR Legionowo

Konfrontacja będących w czołówce Azotów Puławy z „czerwoną latarnią” z Legionowa nie powinna budzić większych emocji. Gospodarze jednak postarali się, aby licznie zgromadzeni kibice nie mogli narzekać na nudę.

W pierwszej połowie prowadzili już 6:2. Dystans czterech bramek utrzymywał się zresztą w kolejnych fragmentach spotkania. Wyjątkiem była końcówka pierwszej części gry, którą puławianie rozegrali bardzo słabo. Pozwolili sobie na stratę czterech bramek z rzędu, co poskutkowało tym, ze oba zespoły schodziły na przerwę przy stanie remisowym. Gospodarzom we znaki dawał się zwłaszcza Filip Fąfara, który w końcówce zaliczył dwa ważne trafienia.

Jeszcze większe zmieszanie pojawiło się na trybunach w Puławach na początku drugiej połowy, kiedy Mateusz Chabior wyprowadził KPR na prowadzenie. Od tego momentu gra toczyła się bramka za bramkę. Ten stan trwał do samej końcówki. W niej więcej zimnej krwi zachowali gospodarze prowadzeni do kolejnych trafień przez Kacpra Adamskiego. W całym meczu zdobył on 8 bramek. O trzy gole lepszy był Łukasz Gogola.

W Zepterze wyróżnił się Fąfara, który dziewięć razy pokonywał bramkarzy rywali. Azoty nie mają zbyt dużo czasu na odpoczynek, bo już w środę czeka je kolejne spotkanie. Puławianie pojadą do Płocka na mecz z miejscowym Orlenem Wisłą. Konfrontacja z aktualnym mistrzem Polski i liderem tabeli rozpocznie się o godz. 20.30 i będzie pokazywana w Polsat Sport 3.

Azoty Puławy – Zepter KPR Legionowo 39:35 (18:18)

Azoty: Tsintsadze, Borucki – Gogola 11, Adamski 8, Dikhaminja 4, Marciniak 4, Górski 3, Antolak 2, Janikowski 2, Zarzycki 2, Sesic 1, Jaworski 1, Jarosiewicz 1, Kowalik, Bereziński, Urbanek. Kary: 8 min.

Zepter: Balcerek, Liljestrand – Fąfara 9, Lewandowski 7, Chabior 6, Brzeziński 5, Adamczyk 3, Ciok 2, Słupski 2, Kapela 1, Laskowski, Pawelec, Petlak, Wołowiec, Tylutki, Maksymczuk. Kary: 12 min.

Sędziowali: Lubecki (Ustrzyki Dolne) i Peczonka (Krosno). Widzów: 1251.