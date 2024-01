Padwa Zamość zagra we wtorek z Azotami Puławy w Orlen Pucharze Polski

Zamościanie są wiceliderem I ligi centralnej. Przed tygodniem zakończyli pierwszą rundę wyjazdowym zwycięstwem nad Budimex Stalą Gorzów Wielkopolski 25:23. W I rundzie ORLEN Pucharu Polski KPR Padwa okazała się lepsza w meczu finałowym wojewódzkiego Pucharu Polski od lokalnego rywala z I ligi centralnej AZS AWF Biała Podlaska. Podopieczni Zbigniewa Markuszewskiego wygrali na wyjeździe 28:27, zainkasowali okazały puchar i awansowali na kolejny szczebel rywalizacji.

W II rundzie, w której do walki przystępują już zespoły z ORLEN Superligi, zawodnicy trenera Markuszewskiego nie będą mieli łatwo. Do Zamościa przyjadą Azoty Puławy. Puławianie to obecnie piąta drużyna ligi zawodowej. Dla podopiecznych Siergieja Bebeszki będzie to pierwszy występ o stawkę w tym roku. W związku z mistrzostwami Europy, które rozgrywane były w Niemczech od 10 do 28 stycznia, w rozgrywkach ORLEN Superligi trwała przerwa. Już w weekend zespoły jednak wznowią rywalizację. Azoty w niedzielę 4 lutego zagrają we własnej hali z COROTOP Gwardią Opole. Mecz zaplanowany został na godzinę 15.

Znacznie wcześniej Rafał Przybylski i spółka sprawdzą formę w starciu pucharowym z KPR Padwą. Faworytem są puławianie. - W każdym spotkaniu drużyna walczy o zwycięstwo, także w meczu pucharowym. Spotkanie z Padwą da nam odpowiedź w jakiej formie jest zespół na kilka dni przed powrotem do ligowej rywalizacji - mówi Jerzy Witaszek, prezes puławskiego klubu. W drużynie Azotów do dyspozycji szkoleniowca będzie już nowy rozgrywający Łukasz Gogola, który zasilił drużynę na początku tego roku.

Zamościanie będą chcieli sprawić niespodziankę. Podopieczni trenera Zbigniewa Markuszewskiego podchodzą spokojnie do rywalizacji z wyżej notowanym przeciwnikiem. Będzie to też wyjątkowe spotkanie dla zamojskiego szkoleniowca, który w przeszłości prowadził drużynę Azotów. - Mecz pucharowy będzie wielkim wyróżnieniem dla każdego naszego zawodnika, który w nim zagra. To nagroda za ich ciężką pracę na treningach, za dobrą grę w meczach ligowych i osiągane wyniki. Będzie to bardzo ciekawe spotkanie. Zdajemy sobie jednak sprawę, kto jest faworytem. Chcemy przede wszystkim wyciągnąć z tego spotkania najwięcej ile się da, chcemy uczyć się jak wygląda gra na wyższym poziomie - zapowiada szkoleniowiec KPR Padwy.

Pozostałe pary II rundy ORLEN Pucharu Polski: UKS Olimp Grodków - COROTOP Gwardia Opole 28:48 (16:27) * UKS Jedynka KODO Morąg - Zepter KPR Legionowo 25:37 (15:17) * MKS Nielba Wągrowiec - Energa MKS Kalisz 29:32 (15:18) * Handball Stal Mielec - Grupa Azoty Unia Tarnów 32:36 (16:19) * E.LINK Gwardia Koszalin - Energa Wybrzeże Gdańsk 25:32 (13:18) * 30 stycznia: Zagłębie Handball Team Sosnowiec - Górnik Zabrze * 31 stycznia: Grot Blachy Pruszyński Anilana Łódź - ARGED REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski * Budimex Stal Gorzów Wielkopolski - KGHM Chrobry Głogów * Siódemka Miedź Huras Legnica - Zagłębie Lubin * SMS ZPRP I Kielce - Piotrkowianin Piotrków Trybunalski * KPR Autoinwest Żukowo - MMTS Kwidzyn.