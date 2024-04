Play-offy czas zacząć. Azoty Puławy kontra Chrobry Głogów

Dwa niecodzienne „swojaki”, kilka zwrotów akcji i porażka Chełmianki z Siarką

Ciekawy mecz w Tarnobrzegu. Chełmianka prowadziła z Siarką 1:0, potem przegrywała 1:3, ale wróciła do gry i doprowadziła do remisu. Niestety, końcówka należała do drużyny wicelidera, która zdobyła jeszcze dwa gole i ostatecznie wygrała 5:3.