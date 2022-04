Ruchy kadrowe w Azotach Puławy

Z powodu przerwy na potrzeby reprezentacji w rozgrywkach PGNiG Superligi trwa przerwa, kluby zaś ogłaszają nowe transfery. Od nowego sezonu na środku rozegrania w puławskiej drużynie występował będzie 24-letni Hiszpan Ignacio Valles. Mierzący 185 cm szczypiornista jest zawodnikiem hiszpańskiej Ligi Sacyr ASOBAL. Przez dwa sezony grał w BM Benidorm, trzy kolejne spędził w Sinfin, a przed obecnym powrócił do Benidorm. Rozgrywający dobrze radzi sobie w rzutach karnych. Hiszpan może pochwalić się ciekawymi statystykami. W czterech ostatnich sezonach zdobył 496 bramek w 104 meczach. Bardzo udany miał poprzedni sezon, w którym w 34 meczach rzucił 181 goli. W obecnych rozgrywkach też idzie mu nieźle. Na koncie ma 101 trafień, co plasuje go w dziesiątce najlepszych snajperów. Zawodnik podpisał dwuletnią umowę.

Hiszpan to kolejny zakontraktowany gracz. Nowym zawodnikiem ma być prawoskrzydłowy z Rosji Dmitrij Korniew. W tym sezonie do kadry Azotów dołączyli też dwaj Ukraińcy: obrotowy Iwan Burzak i prawy rozgrywający Władisław Doncow. Od sezonu 2022/2023 do Puław przeprowadzi się rozgrywający Energa MKS Kalisz Kacper Adamski. Kontrakty przedłużyli rozgrywający Michał Jurecki i Rafał Przybylski oraz trener Robert Lis. Nowymi zawodnikami będą także rozgrywający Jan Antolak (SMS ZPRP Kielce) i lewoskrzydłowy Tobiasz Górski (SMS ZPRP Płock). Rozstanie z Azotami ogłosił za to Dawid Dawydzik. Mówi się, że ma przenieść się do Orlen Wisły Płock.

Zagrają z wicemistrzami olimpijskimi

Czterech zawodników Azotów będzie mieć szansę sprawdzenia się z brązowym medalistą mistrzostw Europy Danią. Duńczycy to również mistrzowie świata z 2021 roku w Egipcie i wicemistrzowie olimpijscy Tokio 2020. W kadrze znaleźli się obrotowy Dawid Dawydzik, rozgrywający Rafał Przybylski oraz prawoskrzydłowy Dawid Fedeńczak. Do składu włączony został też lewoskrzydłowy Piotr Jarosiewicz. Zastąpi kontuzjowanego Przemysława Krajewskiego z Orlen Wisły Płock.

Na zgrupowaniu w Cetniewie nie pojawili się bramkarz Orlen Wisły Adam Morawski i skrzydłowy Michał Daszek oraz skrzydłowy Łomży Vive Kielce Arkadiusz Moryto. Selekcjoner w trybie awaryjnym powołał skrzydłowego MMTS Kwidzyn Jakuba Szyszko oraz bramkarza Torus Wybrzeża Gdańsk Miłosza Wałacha. Mecz z Duńczykami będzie kolejnym etapem sprawdzenia formy przed zaplanowanymi na styczeń 2023 mistrzostwami świata. Polska razem ze Szwecją będzie gospodarzem. Spotkanie w Kopenhadze rozpocznie się o godzinie 20.15.