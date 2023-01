Ruszają MŚ w piłce ręcznej. Polska gra dzisiaj z Francją

Dla Biało-Czerwonych będzie to 17. start w najważniejszej imprezie na świecie. Tegoroczny będzie jednak wyjątkowy – Polska została współgospodarzem zawodów. Tym razem do rywalizacji przystąpią 32 zespoły, które zostały podzielone na osiem grup, po cztery w każdej. Trzy najlepsze ekipy wywalczą awans do drugiej rundy. Zaliczone zostaną wyniki z pierwszej fazy, oczywiście poza spotkaniem z najsłabszą ekipą. Z kolei drużyny z czwartych miejsc zagrają w Płocku w Pucharze Prezydenta IHF, o miejsca 25-32.

W drugiej fazie utworzone zostaną cztery grupy, w każdej po sześć zespołów. Drużyny z polskiej grupy (B) połączone zostaną z grupą A, w której grają: Chile, Iran, Hiszpania i Czarnogóra. Na tym etapie każda z drużyn zagra trzy mecze – z zespołami, z którymi do tej pory nie grała. Po dwie najlepsze ekipy awansują do ćwierćfinałów. Z tzw. dzikimi kartami w MŚ zagrają Słowenia i Holandia.

W rundzie wstępnej spotkania będą się odbywały w: Katowicach (grupa B i E), Krakowie (A i F) oraz w Szwecji: w Goeteborgu, Joenkoeping, Kristianstad i Malmoe. Gospodarzami fazy głównej są za to: Kraków, Goeteborg, Katowice i Malmoe. Od ćwierćfinałów turniejowa rywalizacja przeniesie się do Gdańska i Sztokholmu. Finał MŚ zostanie rozegrany w stolicy Szwecji, 29 stycznia.

Polska zagra w grupie B. 11 stycznia zmierzy się z Francją, 14 stycznia – ze Słowenią, a 16 stycznia – z Arabią Saudyjską. Już w pierwszym spotkaniu Biało-Czerwonych czeka arcytrudne zadanie – starcie z mistrzem olimpijskim z Tokio 2020. W ekipie trenera Patryka Rombla zabraknie kontuzjowanego obrotowego Kamila Syprzaka. We Francji z tego samego powodu wypadł prawoskrzydłowy Benoit Kounkoud, który doznał urazu w towarzyskim spotkaniu z Holandią. W domu zostali także inni kontuzjowani: Hugo Descat, Aymeric Minne, Kyllian Villeminot, Karl Konan, i Timothey N'guessan.

– Do inauguracji podchodzimy jak do ogromnej szansy. Dobry wynik w meczu z Francją otwiera nam szeroką drogę do kolejnych faz. Do celu nam postawionego. Naszym marzeniem jest być w ćwierćfinale – mówił selekcjoner reprezentacji Polski Patryk Rombel w magazynie „Sportowy Wieczór”.

Mistrzowskiego tytułu sprzed dwóch lat, z Egiptu broni Dania. Wicemistrzem świata jest Szwecja, zaś brązowym medalistą Hiszpania. Polska zakończyła występ na 13. miejscu.

W dorobku reprezentacji Polski są cztery medale MŚ. Na drugim stopniu podium kadra stanęła podczas turnieju w Niemczech w 2007 roku. Trzy brązowe krążki zdobyła w RFN w 1982 roku, w Chorwacji w 2009 i w Katarze 2015.

Wszystkie mecze Polaków pokaże stacja TVP Sport.

GRUPA A (Tauron Arena, Kraków):

kolejka (12 stycznia): Chile – Iran (godzina 18) * Hiszpania – Czarnogóra (20.30) * 2. kolejka (14 stycznia): Hiszpania – Chile (18) * Czarnogóra – Iran (20.30) * 3. kolejka (16 stycznia): Iran – Hiszpania (18) * Czarnogóra – Chile (20.30).

GRUPA B (Spodek, Katowice):

kolejka (11 stycznia): Francja – Polska (20.30) * (12 stycznia): Arabia Saudyjska – Słowenia (20.30) * 2. kolejka (14 stycznia): Francja – Arabia Saudyjska (18) * Polska – Słowenia (20.30) * 3. kolejka (16 stycznia): Słowenia – Francja (18) * Polska – Arabia Saudyjska (20.30).

GRUPA C (Scandinavium, Goeteborg):

kolejka (12 stycznia): Republika Zielonego Przylądka – Urugwaj (18) * Szwecja – Brazylia (20.30) * 2. kolejka (14 stycznia): Szwecja – Republika Zielonego Przylądka (18) * Brazylia – Urugwaj (20.30) * 3. kolejka (16 stycznia): Urugwaj – Szwecja (18) * Brazylia – Republika Zielonego Przylądka (20.30).

GRUPA D (Kristianstad Arena, Kristianstad):

kolejka (12 stycznia): Węgry – Korea Południowa (18) * Islandia – Portugalia (20.30) * 2. kolejka (14 stycznia): Islandia – Węgry (18) * Portugalia – Korea Południowa (20.30) * 3. kolejka (16 stycznia): Korea Południowa – Islandia (18) * Portugalia – Węgry (20.30)

GRUPA E (Spodek, Katowice):

kolejka (13 stycznia): Serbia – Algieria (18) * Niemcy – Katar (20.30) * 2. kolejka (15 stycznia): Niemcy – Serbia (18) * Katar – Algieria (20.30) * 3. kolejka (17 stycznia): Algieria – Niemcy (18) Katar – Serbia (20.30).

GRUPA F (Tauron Arena, Kraków):

kolejka (13 stycznia): Argentyna – Holandia (18) * Norwegia – Macedonia Północna (20.30) * 2. kolejka (15 stycznia): Norwegia – Argentyna (18) * Macedonia Północna – Holandia (20.30) * 3. kolejka (17 stycznia): Holandia – Norwegia (18) * Macedonia Północna – Argentyna (20.30).

GRUPA G (Husqvarna Garden, Joenkoeping):

kolejka (13 stycznia): Maroko – USA (18) * Egipt – Chorwacja (20.30) * 2. kolejka (15 stycznia): Egipt – Maroko (18) * Chorwacja – USA (20.30) * 3. kolejka (17 stycznia): USA – Egipt (18) * Chorwacja – Maroko (20.30).

GRUPA H (Malmo Arena, Malmoe):