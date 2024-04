Wygrana nie dała im radości. Azoty Puławy bez głównego sponsora

Pierwsza połowa meczu z drużyną z Kalisza była bardzo wyrównana i zakończyła się remisem 11:11. Natomiast w drugiej części zdecydowanie lepiej na parkiecie puławskiej hali radzili sobie miejscowi. Przełożyło się to na wynik i Azoty ostatecznie zwyciężyły 30:25.

Radość kibiców, po nie ma co ukrywać, średnio udanym sezonie była bardzo krótka. I to nie ze względu na dopiero piąte miejsce w tym sezonie. Kilkadziesiąt minut po spotkaniu z drużyną z Kalisza wydano specjalny komunikat. – Klub Sportowy Piłki Ręcznej Azoty-Puławy S.A. informuje o rozwiązaniu przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. umowy z Klubem. Zarząd Klubu we współpracy z Zarządem Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. podjął działania polegające na pozyskaniu nowych sponsorów – napisano. – Umowa wiążąca Grupę Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. z KS Azotami-Puławy S.A. została rozwiązana ze skutkiem na dzień 23 kwietnia 2024 r. Równocześnie Prezes Jerzy Witaszek pozostaje w stałym kontakcie z Zarządem Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A., a aktualna strategia działań klubu opiera się na poszukiwaniu i pozyskaniu partnerów, dzięki którym realnym stanie się występowanie drużyny w rozgrywkach Superligi w sezonie 2024/2025. Jednocześnie zapraszamy wszystkich sponsorów do zaangażowania się w rozwój sześciokrotnego brązowego medalisty Mistrzostw Polski i wsparcia klubu – dodano.

Azoty Puławy – Energa MKS Kalisz 30:25 (11:11)

Azoty: Cincadze, Zembrzycki – Burzak 7, Adamski 4, Jarosiewicz 4, Przybylski 4, Marciniak 3, Ostruszko 3, Górski 2, Jaworski 2, Fedeńczak 1, Gogola, Urbanek, Zarzycki

Energa: Hrdlicka, Szczecina - Starcević 6, Biernacki 3, Kowalczyk 3, Pilitowski 3, Komarzewski 2, Kus 2, Wróbel 2, Bekisz 1, Drej 1, Kucharzyk 1, Molski 1, Antolak, Karpiński, Nejdl.

Sędziowali: Jakub Mroczkowski, Sebastian Patyk

Widzów: 1441.