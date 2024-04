Znowu zacięty mecz i wojna nerwów, będzie trzecie spotkanie Azotów Puławy z Chrobrym Głogów

W pierwszym meczu w Puławach był remis 32:32, a zwycięzcę wyłoniły dopiero rzuty karne, które podopieczni trenera Siergieja Bebeszki wygrali 4:3. W spotkaniu w Głogowie też emocji nie brakowało.

Do przerwy padło sporo bramek, bo obie ekipy zakończyły pierwszą odsłonę z 19 golami na koncie. W drugiej połowie wydawało się, że to goście przechylyli szalę na swoją stronę.

Do 50 minuty puławianie mieli mecz pod kontrolą, prowadzili różnicą trzech bramek (30:27). Niestety, przyjezdni przegrali końcówkę aż 3:7. W ostatniej akcji meczu Władysław Ostrouszko mógł doprowadzić do rzutów karnych - jego strzał w krótki róg bramki obronił jednak Anton Dereviankin. A to oznacza, że walka o awans do półfinału trwa dalej.

Obie ekipy spotkają się ponownie w środę. Gospodarzem znowu będzie Chrobry.

Chrobry Głogów - Azoty Puławy 34:33 (19:19)

Chrobry: Stachera, Derewiankin - Grabowski 10, Strelnikov, Zieniewicz 4, Kosznik 2, Orpik 3, Jamioł 2, Dadej 1, Matuszak, Styrcz, Otrezov, Paterek 9, Skiba 3. Kary: 8 minut. Dyskwalifikacja: Maxym Strelnikov w 15. minucie za faul.

Azoty: Tsintsadze, Zembrzycki, Borucki - Górski 1, Adamski 5, Przybylski 1, Gogola 6, Marciniak 1, Jaworski, Burzak 3, Ostrouszko 4, Janikowski 4, Fedeńczak 4, Jarosiewicz 4. Kary: 8 minut. Dyskwalifikacja: Iwan Burzak w 49. minucie za uderzenie Wojciecha Dadeja w twarz.

Inne ćwierćfinały: Industria Kielce - MMTS Kwidzyn 40:25 (22:8). Stan rywalizacji: 2-0 dla Industrii. Awans do półfinału: Industria * ORLEN Wisła Płock - ARGED REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski 21:20 (8:11). Stan rywalizacji: 2-0 dla Wisły. Awans do półfinału: Wisła.

15 kwietnia: czwarty ćwierćfinał: Górnik Zabrze - Energa MKS Kalisz. Stan rywalizacji: 1-0 dla Górnika.