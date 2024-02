Platinum Motor przygotowuje się do sezonu. Nasi żużlowcy rowerami dojechali już do... Torunia

We wtorek "Koziołki" przemierzyły wszerz niemal całą Majorkę! Pętla po południowej części wyspy liczyła 114 kilometrów, ale nie dystans dał naszym żużlowcom najbardziej w kość. Lubelski peleton wjechał na dwa szczyty: Puig De Randa (blisko 400 metrów w pionie), oraz Sant Salvador (509 metrów w pionie). W sumie, na całej trasie żużlowcy pokonali łącznie 1377 metrów przewyższeń. Co ciekawe, właśnie na tym morderczym etapie żużlowcy Motoru wykręcili najlepsze wyniki – przez ponad 4 godziny jechali po górach ze średnią prędkością 27,7 km/h, a elektroniczny pomiar wykazał, że Dominik Kubera spalił na trasie 2867 kalorii!

- Wszyscy pracują bardzo ciężko i sumiennie. Nikogo nie muszę motywować. Przeciwnie, czasem jestem w szoku, że po forsownym wysiłku rowerowym chłopaki mają jeszcze siłę i chęć do innych aktywności. Myślę, że to wynika z atmosfery i pogody, jaką tutaj mamy. Baza jest znakomita, mieszkamy w świetnym hotelu, warunki do treningu są optymalne i grzechem byłoby ich nie wykorzystać. Wygląda to trochę tak, jakby wszyscy byli już naprawdę znużeni zimą i po tym, jak wyrwali się w ciepłe i malownicze miejsce, chcieli skorzystać z tego wyjazdu w stu procentach. Żartujemy przy kolacji, że tutaj szkoda czasu na sen (śmiech). Taka postawa bardzo mnie cieszy. Jestem pewien, że do końca zgrupowania będziemy solidnie harować i mam nadzieję, że przełoży się to na formę, która będzie potrzebna, kiedy zaczniemy treningi na motocyklach – mówi Maciej Kuciapa, trener mistrzów Polski.