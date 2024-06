Pływackie Letnie Mistrzostwa Polski w Kategoriach Masters od piątku w Lublinie

Na listach startowych znajduje się niemal 300 zawodników reprezentujących 57 klubów. Kto w ogóle może wziąć udział w mistrzostwach?

– To są zawody dla wszystkich, czyli byłych pływaków, startują byli mistrzowie i olimpijczycy. Biorą udział także amatorzy, którzy do niedawna nie byli związani z pływaniem. Przede wszystkim mamy tutaj kategorie wiekowe, czyli od 25 roku życia co pięć lat mamy oddzielną kategorię. Przypomina to triathlon, gdzie także mamy Age-Group, ale u nas nazywa się to Masters. Mieliśmy nawet kiedyś rekord świata w Polsce w kategorii 95 lat. To nas właśnie odróżnia od innych imprez pływackich. Nasi zawodnicy startują na mistrzostwach Europy czy świata, gdzie mogą się poszczycić wieloma medalami – wyjaśnia Sebastian Humla, organizator mistrzostw Polski w pływaniu w kategoriach Masters.

– Najsławniejszym nazwiskiem spośród zawodników, którzy u nas startowali, jest bez dwóch zdań Paweł Korzeniowski. Gdy zrezygnował z kariery, rozpoczął swoje starty w Mastersach i to była dla niego taka przerwa, która pozwoliła teraz, by mógł się starać o kwalifikacje na najważniejsze imprezy – dodaje Humla.

Korzeniowskiego na listach startowych w Lublinie nie ma, ale jest chociażby Marcin Cieślak. Olimpijczyk z Londynu, medalista mistrzostw Europy i mistrzostw Polski. Obaj panowie uczą zresztą pływania w szkole 5styl Warszawa.

Zawody wystartują w piątek. Rozgrzewkę zaplanowano na godz. 13, a pierwsze starty odbędą się godzinę później. Zmagania w sobotę i niedzielę rozpoczną się o godz. 9. Z kolei o 14.35 w sobotę przewidziano uroczyste otwarcie mistrzostw oraz wręczenie wyróżnień za Puchar Polski Masters 2023. Wszystko co będzie się działo na Aqua Lublin można będzie śledzić na kanale YouTube AZS UMCS Lublin.