Pod Koszami Dziennika Wschodniego: Bru zabiera szanse

Ten wynik to olbrzymia sensacja, ponieważ Dom Plus Kwadrat do tej pory uchodził za drużynę, która może nawet pretendować do mistrzostwa. Strata punktów z drużyną, która okupuje dolne rejony tabeli mocno ogranicza szanse na tytuł.

O wyniku zadecydowała znakomita końcówka, w której koszykarz Bru wykazali się większym doświadczeniem i wygrali 73:65. Największe zasługi w tym triumfie mają Łukasik oraz Głowala, którzy zdobyli odpowiednio 24 i 16 pkt. W Dom Plusie po 19 „oczek” zdobyli Michał Duda oraz Maciej Łysiak.

Potknięcia pretendentów wykorzystał zespół The Reds, który umocnił się na prowadzeniu w tabeli. „Czerwoni” wygrali 76:67 z Adley Hydroizolacje. Ten wynik to jednak pewnego rodzaju zaskoczenie, ponieważ potencjał obu zespołów jest bardzo różny.

The Reds to główny faworyt całej ligi, a Adley to ekipa, dla której dużym sukcesem jest każde kolejne zwycięstwo. W zespole lidera był jednak Marek Lejko, który zdobył aż 27 pkt. Ważną rolę odegrał także Przemysław Kusiak. Ten doświadczony rozgrywający dołożył 7 pkt. W Adley 27 pkt zdobył Piotr Szpunar.

Wyniki: Bru – Dom Plus Kwadrat 73:65 * Adley Hydroizolacje – The Reds 67:76 * Team Erkado – 4te Piętro 48:64 * Lipa Team – WinPlay 61:48 * Flying Foxes – Quattro Tech. 41:54 * Prospectiv – Symbit 18:86.