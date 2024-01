Pod Koszami Dziennika Wschodniego: Pierwsza porażka mistrza

Ta konfrontacja była pojedynkiem wicemistrza i mistrza poprzedniego sezonu.

W obecnych rozgrywkach Quattro Tech. jest jednak dalekie od ubiegłorocznej formy i obecnie jego największym marzeniem jest awans do czołowej szóstki, która będzie miała prawo rywalizować o mistrzostwo. Na mecz z faworytem Quattro Tech. jednak wyszło mocno zmobilizowane i przez cały czas znajdowało się blisko przeciwnika.

Kluczowa okazała się końcówka trzeciej kwarty wygrana przez Quattro 14:4, co pozwoliło wicemistrzowi przed ostatnią odsłoną posiadać aż 10 pkt przewagi. I chociaż duet Bartłomiej Kudela i Piotr Ziółkowski robił co mógł, to nie zdołał odrobić strat. W ten sposób po raz pierwszy w tym sezonie Symbit poznał smak porażki.

Wyniki: Adley Hydroizolacje – 4te Piętro 45:65 * Team Erkado – Lancet 50:54 * Symbit – Quattro Tech. 63:67 * Flying Foxes – Dom Plus Kwadrat 42:70 * Bru – WinPlay 54:57 * Prospectiv – The Reds Iglo-Klima 61:70.

The Reds 8 15 600:477 4tePiętro 8 15 532:409 Dom Plus 8 14 523:396 Symbit 7 13 548:404 Lancet 8 13 488:417 Erkado 8 13 443:413 Quattro 7 11 382:361 Lipa Team 7 10 342:391 Adley 7 9 322:392 Foxes 7 9 328:447 WinPlay 7 8 377:457 Bru 7 7 361:483 Prospetiv 7 7 267:466

20 stycznia: Lancet – The Reds (godz. 13.30) * Lipa Team – Quattro (14.30) * Erkado – Symbit (15.30) * WinPlay – Dom Plus (17.30)* Adley – Foxes (18.30).