Podnoszenie ciężarów: Dwa medale naszych zawodników na MP w Gdańsku i dziewięć na MP U-23

Łukowianin starował w kategorii do 61 kg. Rozpoczął rwanie od udanej próby do ciężaru 90 kg. W drugim podejściu sztanga ważyła 94 kg. To podejście nie zostało jednak zaliczone. Konieczna była trzecia próba. W niej sztangista Olimpijczyka uporał się z ciężarem.

Start w podrzucie Borkowski rozpoczął od 105 kg. Błąd sprawił, że ciężar nie został zaliczony i konieczne było drugie podejście do sztangi ze 105 kg. Na szczęście tym razem już nie było problemów i próba została zaliczona. Podobnie było w kolejnym podejściu, w którym na gryfie było 110 kg. Ten ciężar został zaliczony. W dwuboju zawodnik Olimpijczyka osiągnął 204 kg, co przełożyło się na 310,45 punktów w klasyfikacja Sinclair’a.

Na najniższym stopniu podium stanął Kacper Magielnicki z Agrosu Zamość, w kategorii 67 kg. Dorobek zamościanina w dwuboju to 244 kg. Takie osiągnięcie dało mu 349,19 według klasyfikacji Sinclair’a. Sztangista Agrosu zapisał do końcowej klasyfikacji drugi wynik z rwania (114 kg) i trzeci z podrzutu (130 kg). Nasz przedstawiciel miał jeszcze udaną pierwszą próbę w rwaniu (110 kg) oraz pierwszą w podrzucie (125 kg). Nie udało mu się za drugim razem podrzucić 130 kg. W przeciwnym razie bylibyśmy świadkami podrzucenia większego ciężaru w trzeciej próbie.

W klasyfikacji klubów na trzecim miejscu uplasował się Agros. Województwo lubelskie zajęło drugie miejsce.

Wywalczyli dziewięć medali

Udany występ reprezentantów województwa lubelskiego podczas mistrzostw Polski U 23. Trzydniowy turniej rozegrany został w Gdańsku. Na medalowym podium stanęło pięciu mężczyzn i cztery kobiety. Nasi przedstawiciele wywalczyli po trzy złote, srebrne i brązowe medale.

Na najwyższym stopniu podium zameldowała się Agnieszka Zimroz ze Znicza Biłgoraj startująca w kategorii do 87 kg. Biłgorajanka zaliczyła pięć prób, wszystkie w rwaniu i dwie w podrzucie. Rwanie zaczęła od 80 kg, poprzez 85, a zakończyła na 89 kg. W podrzucie Zimroz zaliczyła 100 i 105 kg. W dwuboju mistrzyni Polski osiągnęła 194 kg, co dało 217,83 pkt w klasyfikacji Sinclair’a.

Młodzieżowymi mistrzami kraju zostali Karol Maksymowicz z Agrosu Zamość i Michał Puchala z Unii Hrubieszów. Pierwszy stratował w wadze do 55 kg, drugi - do 89 kg. Maksymowicz zaliczył w rwaniu 70 kg w pierwszej próbie, pozostałe na 78 i 80 kg były nieudane. W podrzucie trzy podejścia zakończyły się sukcesem: 90, 94 i 101 kg. W dwuboju zamościanin osiągnął 171 kg (283,17 pkt według Sinclair’a). Z kolei Puchala miał wszystkie podejścia udane. W rwaniu zaliczył 125, 130 i 135 kg, w podrzucie 155, 160 i 165 kg. Wynik w dwuboju to 300 kg i 363,03 pkt w punktacji Sinclair’a.

Wicemistrzynią Polski została Wiktoria Gierczuk (kat. 71 kg) z AZS AWF Biała Podlaska. W dwuboju osiągnęła 182 kg (225,42 pkt). Na taki wynik złożyło się 82 kg w rwaniu i 100 kg w podrzucie. W rwaniu i w podrzucie dokonała tego w drugiej próbie. Podejścia w rwaniu na 86 kg i podrzucie na 103 kg nie zostały zaliczone.

Na drugim stopniu podium stanął Karol Brodziak w kategorii 55 kg z GLKS POM-ISKRA Piotrowice. Sztangista wyrwał 47 kg i podrzucił 65 kg - w dwuboju 112 kg. Wynik w rwaniu ustanowiony został w pierwszym podejściu, w podrzucie - w drugim. Ze srebrem wrócił do domu zawodnik AZS AWF Biała Podlaska Mirosław Dobosz, startujący w kategorii do 89 kg. Bialczanin wyrwał 126 kg w pierwszej próbie, podrzucił 155 kg w drugiej. Te wyniki przełożyły się na 281 kg w dwuboju i 341,56 pkt według Sinclair’a.

Z brązowymi medalami wrócili Kamila Szelestowska z Unii Hrubieszów w kategorii do 45 kg, Natalia Fota z Wisły Puławy i Michał Kościuk z AZS AWF Biała Podlaska. Oboje stratowali w wadze do 81 kg. Szelestowska wyrwała 23 kg i podrzuciła 28 kg, co dało w dwuboju 51 kg. Z kolei Fota osiągnęła w dwuboju 162 kg (67 kg rwanie + 95 kg podrzut). Kościuk wyrwał 114 kg i podrzucił 159 kg (w dwuboju 273 kg i 352,07 pkt według Sinclair’a).

Województwo lubelskie sklasyfikowane zostało na drugim miejscu. W klasyfikacji klubów najwyżej znalazł się AZS AWF Biała Podlaska (piąta pozycja).