Polska kontra Rosja w barażu o awans do MŚ w Katarze

Przypomnijmy, że tym razem w barażach rozgrywane będzie tylko jedno spotkanie.

A skoro Robert Lewandowski i spółka przystępowali do losowania jako drużyna nierozstawiona, to będą musieli zagrać z Rosją na wyjeździe. Ten mecz odbędzie się 24 lub 25 marca. Jeżeli piłkarze Paulo Sousy wyeliminują rywali, to finały baraży planowane są na dni 28-29 marca.

W przypadku awansu do drugiej rundy Biało-Czerwoni zagrają z lepszym, z pary: Szwecja – Czechy.

Pary I rundy

Szkocja – Ukraina

Walia – Austria

Rosja – Polska

Szwecja – Czechy

Włochy – Macedonia Północna

Portugalia – Turcja

Pary II rundy

Walia/Austria – Szkocja/Ukraina

Rosja/Polska – Szwecja/Czechy

Portugalia/Turcja – Włochy/Macedonia Północna