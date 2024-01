Powiatowa Amatorska Liga Futsalu w sezonie 2023/2024 weszła na ostatnią prostą

Do przerwy po golu Piotra Chlebusia „Dywaniki” prowadziły tylko 1:0. Worek z bramkami rozwiązał się w ostatnich minutach. Dwa razy do siatki trafił Jarosław Komarzeniec, raz Marcin Bijas, Michał Kozak, Sebastian Witkowski oraz lider klasyfikacji strzelców Kamil Cieśla.

Dwucyfrowy wynik odnotowaliśmy w meczu Old Stars z Lublina z Huragan Pniówno (14:3). Hat-trickiem popisał się Artur Mrozik. Po dwa gole strzelili: Zbigniew Próchno, Piotr Gęca i Daniel Kołpa, po jednym Michał Chyliński, Paweł Gołąb, Łukasz Woźniak i kapitan Jacek Trumiński. Ponadto raz własnego bramkarza do kapitulacji zmusił Krzysztof Chilimoniuk. Dwie bramki dla pokonanych zdobył Rafał Radecki, a jedną Jerzy Dziurian.

Emocji nie brakowało w spotkaniu Provend Szkic Express i Sawa Oldboys. W pierwszej minucie prowadzenie strzałem z rzutu karnego uzyskał Giuseppe Nigro. Chwilę potem Łukasz Skrobana wyrównał na 1:1. W szóstej minucie Skrobana podwyższył na 2:1, do kolejnego remisu doprowadził Dariusz Woliński. Taki wynik utrzymał się aż do końcówki spotkania. W 21 minucie swój zespół na prowadzenie 3:2 „wyciągnał” Paweł Piotrowski. Ostatnie sekundy rozgrzały kibiców oraz samych zawodników. Na 32 sekundy przed końcową syreną Provend miał przedłużony rzut karny. Do piłki podszedł rozgrywający tego dnia dobre zawody Skroban, ale tym razem górą był Kamil Kądziołka i mecz zakończył się minimalną wygraną Sawy Oldboys.

W Progres Lidze Open pierwsze zwycięstwo odniosła drużyna Sawa Okna Drzwi Kos-Wit, która pokonała ekipę KS Albatros 5:2. Dwa razy Sebastiana Pietronia pokonał Marcin Twarowski. Do siatki trafiali jeszcze Jakub Szponar, Mateusz Imgront i kapitan Paweł Kasak. Honor „Albatrosów” uratowali Arkadiusz Szabelski i kapitan Michał Bujnik.

Solidarność PZL rozbiła Neo.Net. 10:0. Cztery bramki zdobył Szymon Kobiałka, hat-trick ustrzelił Paweł Szyjduk. Do siatki trafili też Marcin Bijas i kapitan Jacek Kochalski. Raz własnego bramkarza pokonał Michał Romanowski.

W rozgrywkach Powiatowej Amatorskiej Ligi Futsalu w Świdniku na sezon 2023/2024 bierze udział 13 drużyn podzielonych na Progres Ligę Open i Olimp Trofea Sportowe Ligę Oldbojów. Organizatorami zmagań w hali sportowej I LO przy ul. Okulickiego 13 w Świdniku są: Starostwo Powiatowe, stowarzyszenie Manufaktura Futbolu oraz I Liceum Ogólnokształcące w Świdniku.

Partnerzy ligi to: Progres, Olimp Trofea Sportowe, Sportico, Hydrocentrum i OAKP Lublin. Rozgrywki Honorowym Patronatem objęli: Starosta Świdnicki Łukasz Reszka i Prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Bartnik. Szczegółowe wyniki gier, aktualne tabele, terminarze gier oraz ciekawostki związane z rozgrywkami można znaleźć na www.manufakturafutbolu.futbolowo.pl